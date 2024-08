Objednat si jízdenku přes SMS je rychlé a pohodlné řešení. Má to však i svá úskalí

/ANKETA/ Někdy prostě jiná možnost není. Předplacenou kartu na MHD si zapomenete doma, stejně tak kreditní karty pro případný nákup jízdenek přímo ve voze. Co si většinou ale nezapomenete je mobil. Objednat si jízdenku přes SMS je rychlé a pohodlné řešení. Ne vždy to ale stoprocentně klapne.

Když jsme před časem o takových případech psali, začali nám čtenáři posílat další svoje zkušenosti a potíže, které se jim při objednávání SMS jízdenek přihodily. Jedna čtenářka nám například napsala, že si koupila časovou 30 minutovou jízdenku a spoj nepřijel včas. Dobu jízdy s přestupem proto překročila o 1 minutu a na místě musela zaplatit pokutu 500 korun.

Zeptali jsme se proto přímo na Plzeňských městských dopravních podnicích, jak podobné případy řešit, jak jim pokud možno předcházet a zda existuje pro výše uvedenou situaci nějaká tolerance.

„ Ano, právě pro tyto případy je určena speciální sazba přirážky pro tzv. „šedé pasažéry“, což jsou ti, kteří nedodrželi platnost časové jízdenky v toleranci do 2 minut. Tuto sazbu máme jako jediný dopravní podnik v ČR, ostatní porušení podmínek nerozlišují,“ vysvětluje Jan Schejbal, vedoucí odboru Příjmy z dopravy PMDP s tím, že pro zmíněné šedé pasažéry je stanovena speciální sazba přirážky 500 korun v případě úhrady na místě. Oproti tomu standardní černý pasažér hradí na místě přirážku ve výši 800 korun.

Dalšímu z cestujících se naopak stalo, že mu naskočila jízdenka do mobilu častokrát později, třeba za 32, 38 nebo 42 vteřin (podobně psali i další). Kupoval ji až při nastupování. Při poslední prodlevě byl odchycen revizorem a jízdenka se mu aktivovala až pak po dalších 14 vteřinách. Zaplatil tedy pokutu. Kupovat si jízdenku podle jízdního řádu však nechce, protože když bude mít tramvaj zpoždění, tak se mu stejně jako v předchozím případě, krátí doba jízdy. Má při zpoždění nárok na prodloužení platnosti SMS jízdenky?

„Základním pravidlem pro SMS jízdenky je, že lze do vozu nastoupit až s přijatou, resp. platnou SMS jízdenkou. Je u ní záměrně nastavena bezpečnostní prodleva v délce max. 1 minuty, aby nedocházelo k jejímu zneužití (když cestující vidí, že probíhá přepravní kontrola). Platnost SMS jízdenky je prodloužena na 35 minut (oproti běžné přestupní jízdence s platností 30 minut) právě kvůli tomu, aby si ji cestující mohli objednat s předstihem,“ vysvětluje Schejbal.



Jiný čtenář se ptá, zda by nešla zohlednit i doba odeslání jízdenky a porovnat ji s jízdním řádem, což by podle něj nemělo být v dnešní době složité.

„O tom neuvažujeme. Systém SMS jízdenek je univerzální v rámci celé ČR a všechny dopravní podniky k nim přistupují jednotně, tedy tak, že do vozu lze nastoupit až s platnou SMS jízdenkou. V Plzni nabízíme snad nejširší možnosti odbavení, a cestující si tak může vybrat ten způsob, jehož podmínky mu vyhovují nejvíce.“

Je to asi málo pravděpodobné, ale i na to se čtenáři ptají. Co když se cestujícímu mezi nákupem SMS jízdenky a kontrolou zrovna vybije mobil? Může se nějak zpětně prokázat, že si SMS jízdenku zakoupil?

„U jednotlivých jízdenek se nelze prokazovat zpětně, neboť ji může v danou chvíli držet kdokoliv (není přiřazené ke konkrétní osobě tak jako předplatné),“ uzavírá Jan Schejbal.

A jedna rada na závěr. Pokud cestující s pokutou nesouhlasí, může její uložení reklamovat na zákaznických centrech PMDP nebo přes reklamační formulář na webových stránkách na tomto odkazu. Reklamace se tak dostane k pracovníkům, kteří mají více možností k prošetření dané situace než revizoři v terénu.