Vysoké hromady stavební suti, pokroucené plechy a rachot těžkých strojů. Tak vypadá v těchto dnech prostor za hlavní budovou plzeňských městských lázní na Denisově nábřeží. Minulý týden zde začaly bourací práce dvorního traktu, kde se dříve nacházela kotelna se strojovnou, šatny a sauny.

Bagry a další těžké stroje se pustily do bourání dvorního traktu plzeňských městských lázní. | Video: Deník/Bouda Pavel

„Všechny stavby v tomto vnitrobloku půjdou k zemi, včetně vestavby komínu. Zbytek objektu je památkově chráněný, takže ten zůstane stát a bude se rekonstruovat. Veškeré bourání a vyklizení materiálu z tohoto prostoru by mělo být hotové ideálně v polovině března, nejpozději do jeho konce,“ řekl na místě Deníku stavbyvedoucí Jan Cieslar z firmy Trepart, která provádí demolici objektu. Ta byla vybrána jako dodavatel bouracích prací s nabídkou necelých šesti milionů korun.

Zdroj: Deník/Bouda Pavel

„Její nabídku jsme vyhodnotili jako nejvýhodnější. Dodavatel má tři měsíce na samotné bourání ve vnitrobloku,“ potvrdil Martin Záhoř, krajský náměstek pro oblast sociálních věcí, investic a majetku.

Plzeňský kraj získal budovu městských lázní v říjnu loňského roku poté, co na základě znaleckého posudku krajské zastupitelstvo rozhodlo o koupi podílů společnosti TWB Praha. Za návrhem budoucí podoby a průběhu revitalizace budovy městských lázní stojí architektka Eva Heyworth.

1/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Vizualizace nové podoby objektu městských lázní v Plzni je k vidění na výstavě. 2/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Současná podoba budovy bývalých městských lázní v Plzni. 3/28 Zdroj: Eva Heyworth Architektonický návrh nové podoby městských lázní v Plzni 4/28 Zdroj: Eva Heyworth Architektonický návrh nové podoby městských lázní v Plzni 5/28 Zdroj: Eva Heyworth Architektonický návrh nové podoby městských lázní v Plzni 6/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Městské lázně v Plzni - současný stav 7/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Městské lázně v Plzni - současný stav 8/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Městské lázně v Plzni - současný stav 9/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Městské lázně v Plzni - současný stav 10/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Městské lázně v Plzni - současný stav 11/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Městské lázně v Plzni - současný stav 12/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Městské lázně v Plzni - současný stav 13/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 14/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 15/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 16/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 17/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 18/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 19/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 20/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 21/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 22/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 23/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 24/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 25/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 26/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni. 27/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Autorka architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni Eva Heyworth 28/28 Zdroj: Deník/Pavel Bouda Výstava architektonických návrhů nové podoby městských lázní v Plzni.

Podle jejího návrhu bude opravena stará budova lázní a dostavěny budou dvě nové budovy s novými prostory pro Západočeskou galerii. V menší budově budou tělocvičny a další prostory pro kulturní spolky a kluby. Za hlavním vchodem najdou návštěvníci prodej vstupenek, šatny a toalety, v prvním patře pak kavárnu s balkónem s výhledem na řeku. Po schodech bude možné vystoupat i do galerie, která bude mít čtyři patra. Společenský sál pro více než 500 diváků pak vznikne v hale původního bazénu. Zakrytím jeho vany bude možné využít prostor pod ním jako sklady nebo zázemí pro účinkující.

Náklady na celou rekonstrukci komplexu městských lázní jsou vyčísleny na 1 miliardu a 753 milionů korun. „Na podzim by měl být vybrán dodavatel a do tří let by mohla být celá revitalizace dokončena,“ přibližuje další postup prací Libor Picka, krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Kolaudace celého objektu by tak mohla proběhnout už na jaře roku 2027 a týž rok na podzim by se nové Kulturní centrum Plzeňského kraje mělo otevřít veřejnosti.