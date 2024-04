Městské policie oceňovala strážníky za záchranu životů, mimořádné činy a statečnost.

U příležitosti 32. výročí vzniku městské policie v Plzni se na radnici v Plzni uskutečnil slavnostní ceremoniál, při němž byli strážníci a zaměstnanci organizace dekorováni stužkami za záchranu životů či mimořádné činy. | Video: Deník/Pavel Bouda

Mohla to být jen rutinní kontrola okrajové části Plzně. Šestačtyřicetiletý strážník městské policie Pavel J. vyjížděl od řeky Radbuzy na silnici u Borské přehrady, když jej zaujal svou neobvyklou jízdou motorkář blížící se od Litic.

„Hned mně byl podezřelý. Za prvé jeho motorka vypadala, jako by s ní už někde upadl, rozhodně nebyla technicky v pořádku a za druhé ten motorkář, když mě spatřil, tak evidentně znervózněl. Začal provádět různé manévry, až jsem měl obavy, jestli z toho nespadne. Proto jsem pojal podezření, jestli není pod vlivem nějakého alkoholického nápoje nebo psychotropních látek,“ uvedl plzeňský strážník.

Motorkář se prohnal kolem policejního auta a zběsilou jízdou pokračoval směrem k Borskému parku. Na sirénu a výzvy k zastavení nereagoval a stále přidával plyn. U baseballového hřiště se otočil a divoká honička pokračovala i v opačném směru až zpátky ke Klatovské třídě. U přehrady přejel prchající motorkář ve vysoké rychlosti hlavní silnici a zamířil na lesní cestu vedoucí na Valchu.

„Čekal jsem, že to vezme zpátky na Litice nebo do města, tam by bylo pronásledování z důvodu bezpečnosti obtížnější. Ale naštěstí vjel na štěrkovou cestu a vlivem vysoké rychlosti dostal v levotočivé zatáčce smyk, havaroval a upadl. Zastavil jsem těsně za ním, zatímco on se bleskurychle zvedl a začal prchat. Běžel jsem za ním asi 150 metrů a za chvilku jsem ho dostihl. Stále nereagoval na výzvy a začal rychle šátrat po kapsách a v batohu. Vypadalo to, že se chce něčím bránit. Takže jsem na něj namířil služební střelnou zbraň a pohrozil jejím použitím. To ho naštěstí zklidnilo a zůstal sedět na cestě. Díky tomu jsem mu mohl nasadit pouta a počkat na příjezd kolegů a hlídky Policie České republiky, která si motorkáře převzala," popsal průběh honičky a její závěr strážník.

Později se ukázalo, že mladý muž neměl za řídítky motocyklu co dělat, protože na něj nevlastní řidičské oprávnění a navíc test prokázal přítomnosti drog v jeho těle. Navíc na stroji neseděly ani registrační značky.

„Strach jsem neměl čas mít, to si člověk uvědomí až potom. V takové situaci jste plní adrenalinu a na dlouhé přemýšlení vám nezbývá čas. V dnešní době ale musíte počítat s tím, že na vás takový člověk může vytáhnout nůž nebo střelnou zbraň. Prostě musíte počítat s tím nejhorším scénářem,“ podotkl strážník Pavel.

Ten slouží v různých policejních složkách už šestadvacet let a podobných zákroků zažil ve službě už několik. Nyní za svůj rychlý a profesionální zásah převzal na plzeňské radnici z rukou radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiřího Winkelhöfera a velitele Městské policie Plzeň Petra Nováčka ocenění v podobě stužky za mimořádný čin.

Slavnostní ceremoniál, při němž byli strážníci a zaměstnanci městské policie dekorováni stužkami za záchranu životů, mimořádné činy či statečnost, se uskutečnil na plzeňské radnici při příležitosti 32. výročí jejího vzniku. Předány byly rovněž věrnostní stužky za dlouholetou práci pro město a Medaile cti.