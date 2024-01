Během pochodů, demonstrací a sportovních utkání je už patnáct let k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti osob nasazována pořádková jednotka Městské policie Plzeň. Při příležitosti tohoto výročí se všichni její členové sešli v Obřadní síni plzeňské radnice k předání pamětních listů, plaket a dalších ocenění.

Slavnostní ceremoniál k patnáctému výročí vzniku pořádkové jednotky Městské policie Plzeň se uskutečnil v Obřadní síni plzeňské radnice. | Foto: MP Plzeň

Mnoho členů pořádkové jednotky má za sebou řadu záslužných činů, při kterých zachránili lidské životy, zadrželi pachatele trestných činů, pomohli zraněným osobám, ale také se např. společně s dalšími strážníky městské policie účastnili pomoci při odstraňování následků živelní pohromy po povodni v obci Heřmanice na Liberecku v srpnu roku 2010, o dva roky později vypomáhali kolegům v Ústí nad Labem při obdobné situaci, kdy chránili před rabováním opuštěné domy. V roce 2021 část z nich odjela ve svém osobním volnu pomáhat s likvidací škod po tornádu na jižní Moravu.

„Vaše práce je klíčová pro udržování bezpečnosti a veřejného pořádku v našem městě. Oddanost a profesionalita, kterou vždy prokazujete, jsou pro nás důkazem, že jste silný tým. Moc si vážím toho, co pro zajištění bezpečnosti občanů i ochranu majetku města děláte, chtěl bych vám za to poděkovat a do budoucna vám popřát mnoho úspěchů,“ vyjádřil podporu členům pořádkové jednotky Petr Nováček, velitel městské policie.

Jednotlivá družstva jednotky jsou složena ze strážníků obvodních služeben, které mohou Plzeňané vídat denně v ulicích jak při plnění běžných povinností řadového strážníka, tak i ve funkcích vedoucích pracovníků MP Plzeň. Ročně jsou její členové nasazováni v průměru do šedesáti bezpečnostních opatření. Jednotka tzv. těžkooděnců v současnosti čítá 27 členů.

„Jsem rád, že mám možnost vám poděkovat za vaši práci. Jako členové pořádkové jednotky procházíte tvrdým výcvikem a taktickými cvičeními, abyste dokázali zajistit bezpečnost Plzeňanů v krizových situacích. Toho si velmi cením a děkuji Vám za to jako primátor a z minulých let také jako ředitel hokejového klubu, protože v rámci hokeje i fotbalu máte při rizikových zápasech své nezastupitelné místo,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Být členem pořádkové jednotky je náročné časově i fyzicky. Svou práci vykonáváte skvěle a musíte se udržovat ve výborné fyzické kondici. Děkujeme za vaši službu,“ dodal radní města pro Plzně pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality Jiří Winkelhöfer.