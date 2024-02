Nedostupné bydlení je problémem v celé republice, Plzeň nevyjímaje. Proto je dobrou zprávou, že město dokončilo rekonstrukci tří bytových domů v Korandově ulici na Jižním Předměstí, kde vznikly čtyři desítky bytů pro seniory, mladé rodiny s dětmi nebo lidi se zdravotním postižením.

Byty v městských domech v Korandově ulici jsou o velikosti od 38 do 81 metrů čtverečních a o dispozicích 1+1, 2+1, 2+kk a 3+kk | Video: Deník/Pavel Bouda

Jedněmi z prvních nájemníků je i mladá dvojice, Klára s Michalem. „Přihlásili jsme se a vyšlo to. Od podání přihlášky do přebírání bytu to trvalo přibližně čtyři měsíce. Smlouvu budeme teprve podepisovat, ale víme, že je to byt 2+kk a má přes 70 metrů čtverečních. Je to naše první společné bydlení a moc se do něj těšíme,“ říká spokojeně partner Kláry, osmadvacetiletý Plzeňák Michal.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Byty v městských domech v Korandově ulici 7, 9 a 11 jsou o velikosti od 38 do 81 metrů čtverečních a o dispozicích 1+1, 2+1, 2+kk a 3+kk. Nájemníci mohou využít také sklepní kóje, sušárnu a kočárkárnu.

„Byty jsou určeny především pro seniory, mladé rodiny s dětmi a pro pracující, kteří nedosáhnou na tržní nájemné. Tři byty lze upravit jako bezbariérové. V kuchyni je linka se základními spotřebiči, tedy indukční varnou deskou, troubou a digestoří,“ popisuje vybavení bytů radní města Světlana Budková.

Bližší podmínky o městských bytech lze najít nejen na úředních deskách Magistrátu města, ale i na realitním portálu byty.plzen.eu.

„Na těchto webových stránkách pak zájemci naleznou dalších deset bytů pro věkovou kategorii do 36 let věku a čtyři byty pro věkovou kategorii od 36 let, které jsou určené pro osoby bez registrace na dostupné bydlení, kdy tito zájemci o byt vyplňují jednorázovou přihlášku,“ doplňuje Jan Souček z bytového odboru magistrátu.

Z přihlášených zájemců s registrací na dostupné bydlení i bez registrace jsou v současné době, v rámci probíhajících výběrových řízení, oslovováni potencionální zájemci. Měsíční nájemné v nově upravených bytech bude činit od 1. března tohoto roku 142,65 korun za metr čtvereční a měsíc, byty pro seniory a pro zdravotně postižené občany město pronajímá za 50 korun měsíčně za metr čtvereční.

Celkové náklady na opravu bytů ve třech bytových domech v Korandově ulici vyšly na téměř 110 milionů korun.