Plzeň se blýskla v mystery testování

Pokud jde o podnikatelské prostředí, zaznamenává Plzeň vůbec nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel a jejich počet navíc v rámci regionu rovněž velmi nadprůměrně meziročně stoupá. Rozvoj podnikání v západočeské metropoli podporuje dobrá dopravní dostupnost. Ve městě myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily, přičemž jejich počet je v rámci regionu velmi vysoký i při přepočtu na 100 firem. Pokud jde o přístup veřejné správy, je možné vyzdvihnout nadprůměrné finanční prostředky, které radnice věnuje zejména do oblasti veřejné dopravy a kultury. Především dosáhla Plzeň vůbec nejlepšího výsledku v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak rychle a jak kvalitně odpovídají živnostenské úřady.

„Jsem velmi rád, že Plzeň v rámci kraje získala první místo. Věřím, že bude úspěšná i na celorepublikové úrovni. Děláme pro to maximum nejen v transparentnosti výběrových řízení, ale také v investicích. Máme velmi proinvestiční rozpočet, proinvestujeme zhruba 8,5 miliardy korun v následujících třech letech. Každoročně se podnikatelé, a to nejen ti začínající, mohou těšit například na podnikatelské vouchery. Osobně velmi často hovořím se zaměstnavateli, zástupci Hospodářské komory a představiteli Plzeňského kraje tak, aby se podnikání v Plzni mohlo co nejlépe rozvíjet. Značné finanční prostředky investujeme také do dopravní infrastruktury,“ říká primátor Plzně Roman Zarzycký.

Rokycany dobře hospodaří, v Tachově je hodně velkých firem

Rokycany se můžou pochlubit v rámci Plzeňského kraje nadprůměrným počtem dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Podnikatele jistě potěší v rámci regionu relativní dostatek volných pracovních sil. Radnice vynakládá dostatek finančních prostředků zejména do oblasti sportu. Především vykazuje velmi dobré výsledky v ekonomické oblasti, alespoň to dokládají vůbec nejnižší náklady na dluhovou službu a nejvyšší likvidita. Velmi dobře byly z pohledu podnikatele vyhodnoceny rovněž webové stránky města, na nichž lze nalézt vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a mnoho dalších užitečných informací. Bronzový Tachov se může v rámci Plzeňského kraje pochlubit vůbec nejvyšším podílem firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů. Město zaznamenává nejvyšší nárůst počtu obyvatel, navíc index stáří, tedy poměr osob nad 65 let ku osobám mladším 15 let, je při srovnání s ostatními velmi nízký, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Radnice směřuje nadprůměrné finanční prostředky do oblasti bydlení.

„Každoroční vyhlašování regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys již tradičně patří do programu krajských setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR se zástupci místních samospráv. Těší nás jejich zájem, se kterým prezentují svoje města jako moderní místa s širokou nabídkou podnikatelských aktivit. Pro ně samé je důležité i srovnání a srovnávání s podobně velkými sídly a sdílení dobré, ale i špatné praxe. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových vizí a pokroku, který dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.