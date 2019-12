Sólista Metropolitní opery v New Yorku a Vídeňské státní opery, jeden z nejvýraznějších pěvců světové operní scény Adam Plachetka se spolu se souborem Czech Ensemble Baroque a dirigentem Romanem Válkem představí příští rok v květnu v Plzni. V Měšťanské besedě uvedou klasicistní recitál nazvaný Molieri, který je složeninou příjmení Mozart a Salieri. Právě barytonové árie z Mozartových oper i velmi vzácné árie z oper Antonia Salieriho na koncertě zazní. Obohatí je dialogy herců, kteří diváky zasvětí do děje árií. V současnosti je slavný barytonista v Americe. „Těším se, že po Vánocích budu častěji s rodinou,“ říká.

Zpíváte na předních operních scénách, věnujete se rodině, charitativním projektům na podporu nedonošených dětí. A samozřejmě koncertujete po celém světě, příští rok i v Plzni. Jak to všechno stíháte?

Bohužel právě rodina to odnáší nejvíc. Rád bych s nimi trávil mnohem víc času, ale prostě to nejde. Snažím se dělat si trochu času mezi projekty a po Vánocích bychom zase měli být častěji spolu, ale zrovna teď jsem od začátku září do půlky prosince v Americe a domů se nedostanu vůbec.

Koho napadlo vytvořit zrovna takový recitál, se kterým v Plzni vystoupíte, a nazvat ho Molieri?

Nápad to byl, tuším, společný můj a Romana Válka, který koncert diriguje. Chtěli jsme divákům nabídnout srovnání kompozičních stylů obou autorů. Díky hře a filmu Amadeus je jejich spojení pochopitelně atraktivní i pro běžného posluchače. Název Molieri byl původně pracovní a vlastně mě samotného překvapilo, že se teď projekt tak jmenuje oficiálně.

Kolik času vám zabrala příprava koncertu Molieri?

S programem už jsme párkrát vystupovali, takže se vracíme do známých vod. První fáze hledání v Salieriho partiturách a jejich kompletace zabrala asi nejvíc času, ale tomu se naštěstí věnovali povolanější než já. Árie jsou to moc zajímavé a jsem rád, že se nám je daří představovat publiku po celé republice.

V Plzni jste koncertoval naposledy v roce 2015. Co pro vás znamenají návraty ze světových pódií do menších sálů českých měst?

Snažím se při sestavování kalendáře myslet i na lokální festivaly. Myslím, že je důležité podporovat kulturu v regionech a nezaměřovat se jen na ty nejzářivější adresy. Je spousta lidí, co by na dobrý koncert šla ráda, ale nemá čas, zdraví nebo prostředky na to jezdit do Prahy, případně do zahraničí. Jsem hrdý na to, že jsem Čech, a rád bych si s domácím publikem udržel kontakt.

S jakými pocity se vracíte konkrétně do Plzně, v níž jste vícekrát vystupoval, kdysi studoval i zdejší pedagogickou fakultu a získal také cenu pro mladé umělce Plzeňský Orfeus?

Plzeň mám rád, ač jsem tam vlastně nestrávil příliš času. Kvůli časovým možnostem jsem tam do školy dojížděl z Prahy a nikdy si studentský život v Plzni neužil. Nakonec jsem ani nezvládl studium na pedagogické fakultě dokončit, protože jsem odešel do Vídně a nebylo to reálné. Nicméně se rád vracím, když to jde. A s chutí se zastavím i v restauraci Na Spilce.

Kdy jste se rozhodl, že se místo učitelství budete naplno věnovat zpěvu?

Bylo to naopak. Napřed jsem zpíval a pak jsem chtěl zkusit studium pedagogiky. Přišlo mi to jako rozumná varianta pro případ, že by se mi něco stalo s hlasem a nemohl bych pokračovat v aktivní kariéře, ale čas byl bohužel neúprosný a obojí se stíhat nedalo.

Zpíváte doma svým dvěma dcerkám?

Občas. Slyší nás zpívat dost často a nějaká muzika doma hraje každou chvíli. Ale rozhodně je do ničeho nenutíme. Budeme rádi, když budou mít k hudbě vztah, ale tlačit na ně by určitě nemělo smysl.