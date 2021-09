Plzeň dnes vlastní kolem 2700 bytů, z toho jednu třetinu tvoří sociální bydlení. „Zásadní změnu jsme odstartovali velkým tříletým projektem, který jsme spustili 1. března 2017. Projekt za téměř 14 milionů korun cílil na lidi ohrožené ztrátou bydlení a ukázalo se, že funguje. Kromě vytvoření funkčního systému sociálního bydlení jsme tak také mohli odzkoušet novou metodiku sociální práce s klienty a zaměřit se i na prevenci ztráty bydlení. Byl to pro nás odrazový můstek,“ přiblížil primátor Martin Baxa (ODS).

Největším bytovým projektem města za posledních 15 let je jednoznačně výstavba nového sídliště v Zátiší. Hotov bude na podzim 2022. „V květnu jsme dokončili první etapu jednoho z největších městských bytových projektů v ČR, kdy v podstatě stavíme novou čtvrť v lokalitě Zátiší, z 18 plánovaných už máme hotovo 8 bytových domů se 77 byty pro seniory, zdravotně postižené, samoživitele, rodiny pečující o zdravotně postižené dítě i pro mladé,“ dodal radní.

„Pracujeme na dalších projektech. Například příští rok spustíme rekonstrukci tří bytových domů v Korandově ulici a následnou revitalizaci veřejného prostoru v lokalitě přezdívané „Plac“ za 120 milionů korun. Chceme také začít s novostavbou azylového domu pro lidi bez domova vyžadující specifickou péči, noclehárny a nízkoprahového denního centra ve Wenzigově ulici za 121 milionů korun,“ řekl radní pro ekonomiku David Šlouf (ODS). Město má podle něj v plánu také rekonstrukci ubytovny v Plachého ulici 52, kde vznikne 14 nových bytů. „Z toho šest bude krizových. Krizové byty jsou určené jednak pro lidi, jejichž byt zasáhla nějaká nenadálá živelná pohroma, například požár nebo vytopení, a také pro osoby, které se dostanou do obtížné životní situace či bytové nouze. Jde tedy o jakési přechodné bydlení," uvedl Šlouf. Plzeň připravuje také výstavbu domova pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra v Radobyčicích.

Kvůli revitalizaci lokality Zátiší šlo k zemi 23 chátrajících bytových domů vystavěných na počátku padesátých let. | Foto: MMP

