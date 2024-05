Před několika dny zachytila fotopast výskyt vlka u Dobřan. Další zpráva přišla z plzeňského obvodu Litice. Členové tamního mysliveckého spolku informovali o nálezu srny, jejíž zranění odpovídají způsobu lovu velkého psa nebo vlka

Starosta Litic Michal Hausner o nálezu srny, jejíž zranění odpovídala způsobu lovu velkého psa nebo vlka.. | Video: Deník/Veronika Krátká

Myslivci našli ještě živou potrhanou srnu v lese na okraji kamenolomu u Litic. Vzhledem k odlehlému místu, kde byl čerstvě ulovený kus nalezen, je více pravděpodobný útok vlka.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Na nález stržené srny upozornil myslivce pracovník kamenolomu. „Na okraji areálu jsme opravdu našli srnu pokousanou na hrdle s poraněními břišní dutiny. Zvíře jsme museli dostřelit. Bylo to na odlehlém místě v honitbě, kde jsou hustá křoviska, nejsou tam cesty. Je to daleko od lidských obydlí, předpokládám, že blíž k obydleným místům by se vlk nepřiblížil,“ popisuje předseda Mysliveckého spolku Litice Vladimír Jurčo s tím, že výskyt vlka ve zdejší honitbě dosud nezaznamenal. „Zatím není jasné, zda šlo o jedince nebo se tady pohybuje více vlků. Samozřejmě budeme vše dále monitorovat pomocí fotopastí,“ sděluje Vladimír Jurčo.

Starosta Litic Michal Hausner nabádá k velké opatrnosti: „Lidé by neměli nenechávat při procházkách volně pobíhat psy v celém území litického lesa a měli by se pohybovat pouze po cestách.“ Pokud by došlo k setkání s šelmou, lidé by měli v klidu počkat, než se zvíře samo vzdálí. „Je to plaché zvíře, předpokládám, že ke kontaktu by nemělo dojít,“ dodává Vladimír Jurčo.

Místo nálezu stržené srny se nachází jen několik set metrů od Šlovického vrchu u Dobřan, kde výskyt vlka potvrdil snímek z fotopasti. Myslivecký spolek z Dobřan vydal na jeho základě upozornění na možné setkání s vlkem. Fotopast zdokumentovala výskyt tohoto zvířete také v lesní části Vysoká.