Stavbaři dokončili opravu zhruba 150 metrů dlouhého úseku na hlavní dopravní tepně v severní části Litic. Na svou trasu se vrátila také veřejná doprava. „Mezi odbočkou k základní škole a k nové lokalitě na Výhledech se vybudovaly chodníky, které tady nebyly. Lidé tam chodili po silnici a to bylo dost nebezpečné. Věřím, že se díky právě dokončeným úpravám zvýšila bezpečnost chodců,“ říká starosta obvodu Litice Michal Hausner s tím, že brzy by měl přibýt ještě osvětlený přechod. „Jsme blízko školy, děti tady nastupují a vystupují z autobusů. Určitě to z hlediska bezpečnosti hodně pomůže. V těchto dnech ještě stavbaři dokončují drobné úpravy povrchů, počítáme i s osazením laviček na zastávky městské hromadné dopravy,“ dodává starosta.

Náklady na úpravy Klatovské ulice se podle náměstka plzeňského primátora Aleše Tolara blíží deseti milionům korun. „Celkově se tady celý veřejný prostor vylepšil. Vedení městského obvodu Litice o tyto úpravy dlouho usilovalo a apelovalo na jejich provedení zejména kvůli bezpečnosti,“ doplnil náměstek.

Na úpravy Klatovské ulice v Liticích naváže v dohledné době další dopravní stavba. Město chce nahradit nepřehlednou křižovatku mezi Liticemi a Bory poblíž sídla firmy Berger kruhovým objezdem. „Měla by zajistit bezpečné odbočení k přivaděči, k tamní průmyslové zóně a na Litice. Naším záměrem je vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby ještě letos. Počítáme s financováním této investiční akce z přebytku letošního rozpočtu města,“ vysvětlil Aleš Tolar.