Zbavit do dvou let Plzeň všech heren a kasin je cílem iniciativy, která vyhlásila nulovou toleranci hazardu na území města a za níž stojí primátor Roman Zarzycký.

Herna. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Jednotně se pro tento krok vyslovila i celá koalice hnutí ANO, STAN, Pirátů a Pro Plzeň. K likvidaci hazardu povede nová vyhláška, podle vedení města je to jeden z kroků ke zlepšení bezpečnosti ve městě.

„Plníme předvolební sliby, které jsme občanům dali. V tuto chvíli je v Plzni téměř čtyřicet hracích míst v souladu s vyhláškou. Tu chceme neprodleně změnit tak, aby do dvou let v Plzni nebyla ani jedna herna a ani jedno kasino. Jsem přesvědčen, že negativní jevy, které se s herními místy pojí, převažují nad ekonomickou stránkou věci a příjmem peněz z hazardu do městského rozpočtu. Těší mě, že se proti hazardu v Plzni postavili i všichni radní, za což jim děkuji,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Vyhláška o regulaci provozování hazardních her ze srpna loňského roku uvádí 48 hracích míst. Na několika z nich ale byla hra ukončena, a to z důvodu neplnění kritérií stanovených zákonem. Nejvíce provozoven je na území centrálního obvodu, následují druhý městský obvod, první městský obvod a čtvrtý městský obvod.

„Likvidace hazardu jde ruku v ruce s naší snahou zlepšovat bezpečnost na území města Plzně. Podle vypracované analýzy her na území města Plzně, která byla provedena letos v lednu, je v Plzni 37 heren a kasin. Tyto provozovny v případě vydání vyhlášky zaniknou ve chvíli, kdy jim skončí platnost vydaných povolení, nejpozději však do dvou let,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer.

Příjmy do městského rozpočtu z hazardu jsou letos očekávány ve výši přes 410 milionů korun, v příštích letech to ale s ohledem na účinnost a podobu vládního konsolidačního balíčku bude suma výrazně nižší – podle ekonomického úřadu magistrátu zhruba 130 milionů korun. Pokles je dán převodem inkasa z on-line her výhradně ve prospěch státu a zároveň snížením procentuálního podílu z 65 % na 45 % u technických her, zejména automatů.

Příjem z hazardu navíc bude zřejmě dál klesat, vzhledem k tomu, že stále více jsou hráči využívány on-line hry.

Vydání samotné vyhlášky, kterou by byl stanoven zákaz hazardních her na celém území města, předchází proces, který zahrnuje připomínkování návrhu vyhlášky městskými obvody, projednání návrhu v příslušné komisi, v Radě města Plzně, ve finančním výboru, a nakonec v Zastupitelstvu města Plzně. Po vydání musí být vyhláška zveřejněna ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků.