Určitě jste pozorně sledoval vyjádření koncernu Volkswagen i následnou tiskovou konferenci po jednání vlády. Čekal jste takové rozhodnutí? Není to žádné překvapení, víceméně jsme to čekali všichni. Sny o bouřlivém rozvoji elektromobility se hroutí, je to jen takový skleněný zámek. Bylo cítit na každém jednání, že gigafactory teď rozhodně nebude.

Když před několika dny ohlásil koncern Volkswagen ústy předsedy představenstva automobilky Olivera Blumeho, že ustupuje od plánů stavět kdekoliv v Evropě továrnu na baterie do elektroaut tzv. gigafactory , nebyla to pro starostu Dobřan Martina Sobotku překvapivá informace. Do podvědomí veřejnosti vstoupil svým neohroženým bojem proti státním úředníkům ve věci plánované stavby gigafactory na letišti v Líních a v čele starostů okolních obcí hájí jejich společné zájmy včetně kompenzací za případné dopady stavby.

Co to znamená pro vás? Jak budete dál postupovat?My teď budeme hlavně čekat na to, jak se zachovají ostatní aktéři. Pro nás bylo zásadní získat nějaký slib, že i když tady koncern Volkswagen stavět nebude, dosáhneme nějaké úlevy. Myslím tím to, že máme slíbeno zmenšení průmyslové zóny o pole a lesy v těsné blízkosti našich rekreačních oblastí a obytných domů.

Volkswagen gigafactory v Líních stavět nebude, letiště ale ještě vyhráno nemá

To je to zmenšení průmyslové zóny ze 700 na 200 hektarů. To máte slíbeno kým?Slíbené je to Plzeňským krajem i vládou. Jen nás znepokojuje, že ústy pana hejtmana došlo k jakémusi zpochybnění tohoto slibu, přesto že je pod tím dokumentem podepsán. Doufám ale, že všichni partneři budou korektní a všechny závazky dodrží. V podstatě v tomto napětí budeme žít až do února příštího roku. To by měly být zastupitelstvem Plzeňského kraje schváleny zásady územního rozvoje, které by nevratně odepsaly více než polovinu té průmyslové zóny. K dispozici investorům by bylo jen těch 200 hektarů. To je pro nás důležité.

Počítáte tedy už dopředu s průmyslovým využitím areálu a že místo Volkswagenu přijde jiný investor? Nebo je ve hře ještě jiná varianta? Ministerstvo obrany se už na svých webových stránkách vyjádřilo, že letiště Plzeň-Líně zůstane Armádě České republiky.

Čelíme pokusům zastrašit nás stálou vojenskou základnou, ať už letounů F35, dočasnou základnou Gripenů nebo umístěním vrtulníků Black Hawk. Pochopitelně se divíme, že se takové úvahy objevují, aniž by nás, jako vlastníky pozemků, někdo oslovil. Povedeme další jednání, aby se tohle vyjasnilo a mohli jsme k tomu zaujmout nějaký postoj.

Starosta Dobřan Martin Sobotka ukazuje, jak je důležité zmenšení průmyslové zóny ze 700 na 200 hektarůZdroj: Deník/Pavel Bouda

Bylo by vojenské využití letiště pro vás neakceptovatelné?

My si armádu samozřejmě vyslechneme, nejsme ignoranti a sobci, kteří by nemysleli na to, aby Česká republika obstála při případném napadení. Ale v naší fantazii si neumíme představit, že by taková základna měla smysl, když má armáda k dispozici několik vojenských letišť, která využívá jen částečně nebo je nevyužívá vůbec. Tahle plocha má totiž k plnohodnotnému letišti hodně daleko, nejsou tu ani světla a ani žádné vybavení pro noční létání. Nepovažujeme za rozumné, aby tady přistávaly stroje, jejichž cena je větší než hodnota letiště. A armáda už patrně také ví, že i přes ta svá silácká prohlášení si tady stálou vojenskou základnu bez našeho souhlasu těžko vybuduje.

Znamená to tedy, že nyní je na rozhodnutí vlády, konkrétně na dohodě ministerstev obrany a průmyslu, k jakému účelu areál využít?

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela oznámil vládě, že má jiné zájemce a na ní je, aby zvážila, zda převažuje strategický zájem na obraně státu nebo strategický zájem na rozvoji českého průmyslu. Podle toho se vše bude dál vyvíjet. My bychom pochopitelně byli rádi, kdyby se nějaká rozhodnost do celého toho příběhu už dostavila, protože tohle natahování otravuje všechny strany, vzniká kolem toho spousta pohádek, pověr a mýtů. Nakonec se může stát, že tam bude opuštěný areál, kde nebude ani letiště, ale jen nějaké semeniště kriminality, jaké už tam jednu dobu bylo.

Plocha parku pro gigafactory se může zmenšit. Obce schválily společnou dohodu

Kdyby jste se měl přiklonit k jedné z variant, byl by pro vás přijatelnější průmyslový park nebo vojenské letiště?Z našeho pohledu čistě vojenské letiště se stálou základnou by byl brutální zásah do života lidí žijících v blízkosti dráhy, to se týká například obyvatel Nové Vsi. Myslím si, že to je neprojednatelné a že ti vlastníci domků nebudou souhlasit s tím, aby bydleli půl kilometru od hrany dráhy a vojenské letouny jim létaly nad jejich hlavami. To je nereálný scénář. My jsme ochotni, když se s námi bude někdo bavit, umožnit, tak jako v roce 2002, provoz civilního letiště pro letadla do deseti tun s denním létáním. Pro armádu by to znamenalo, že jí automaticky tohle civilní letiště může sloužit jako záložní pro případ nějakého zvýšeného ohrožení.

Může rozhodnutí Volkswagenu nepostavit na letišti v Líních gigafactory pozastavit některé vládou a CzechInvestem slibované rozvojové a podpůrné projekty?

To rozhodně. Ty podpůrné projekty byly vždy navázány na kladné stanovisko nějakého investora. Ale teď to běží ve dvou liniích. Ministr Síkela nedávno prohlásil, že má v kapse další zájemce, které považuje za stejně hodnotné jako Volkswagen. S námi o nich mimochodem nikdo nejednal. Musíme ale čestně říct, že celou tu dobu nevedeme žádná vyjednávání o tom, jestli tam bude VW nebo nebude. To je jenom taková mediální zkratka. Celou tu dobu s námi stát jedná o zřízení strategického průmyslového parku Líně a tam míří i vládní komunikace na té profesionální úrovni. Nad tím ale z mého pohledu je ještě jakási zmatená politická komunikace, která tuhle jasnou věc neustále interpretuje nějakými hurvínkovskými způsoby.

Jeden z konkrétních projektů byl i dálniční sjezd a obchvat. Tahle varianta tedy padá?

Pokud by tam chtěla něco vybudovat armáda, tak ta bude potřebovat taky nějaké napojení na dálnici. A pravděpodobně obce na severu, jako Nová Ves a Líně, opět přijdou se zdvořilou žádostí, abychom zabránili obklíčení jejich obcí a odtržení od přírody. Obchvat pravděpodobně padne, protože kdyby se to stavělo jen pro armádu, tak si dovedu představit, že někdo přijde s nějakou studií, že armáda to tady dopravně vůbec nezatíží a že bude jezdit jenom po té dálnici.

Byly také slíbené další podpůrné infrastrukturní akce, školy, byty pro dělníky…

Podle posledního usnesení vlády je datově podložená potřeba rozvoje školství, tedy mateřských a základních škol. Vláda slíbila, že v případě, že sem investor přijde, tak uvolní prostředky na vybrané investice do rozvoje škol tak, jak jednotlivé obce v širším okolí potřebují. Zároveň vláda řekla, že pokud dopadová studie ukáže další potřeby investic do tohoto území, tak je připravena přijmout unesení, kterým tu podporu schválí. To se ale ještě nestalo, dopadová studie má být odevzdána někdy koncem roku, takže my nevíme, co z ní vyplyne.

Dopadová studie zkoumá důsledky výstavby gigafactory nebo průmyslového parku obecně?

Průmyslového parku. Tu dopadovou studii dělají profesionálové, to nejsou poltici, kteří neustále skloňují VW, nebo gigafactory. Reálně má ta studie pět scénářů, z nichž gigafactory je jenom jeden.

Místo Líní by při stavbě gigafactory mohlo být letiště v Dobřanech či Chotěšově

A ta studie počítá už s tou zmenšenou plochou 200 hektarů?

Ano, ta vychází z těch zásad územního rozvoje a maximální zátěže 200 hektarů průmyslu. Zastupitelstvo Plzeňského kraje odhlasovalo, že ji doprojedná i za předpokladu, že Volkswagen řekne ne. Ještě jsme požádali, aby nám dopadová studie odpověděla na jednu důležitou otázku a to, co by se stalo, kdyby někdo chtěl uskutečnit ještě větší průmyslovou zónu, než je 200 hektarů. My si slibujeme, že výsledkem dopadové studie bude, že těch 200 hektarů je naprosté maximum a strop toho, co tohle území unese. To by nám do budoucna dalo jistotu, kdyby byly nějaké snahy průmyslovou zónu zase zvětšovat.