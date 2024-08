Labuťák Trenér s partnerkou mají v Plzni na řece Radbuze své hnízdní teritorium již několik let. Svůj domov brání tak, že se o něj perou doslova jako o život. Potvrdilo se to i letos na jaře, kdy samec při obraně teritoria před vetřelcem vykoupal rychlostního kanoistu a pak mu ještě rozšlapal loď. „Kanoista si může gratulovat, že labuťákovi pro útok přišla loď důležitější než on,“ uvedla tehdy Gabriela Černá z DESOP a záchranné stanice živočichů v Plzni. Po útoku nezbylo nic jiného, než Trenéra i jeho partnerku co nejrychleji přesunout na jiné místo, a to mnohem klidnější.

Labutě tam strávily několik měsíců, ale teď se zdá, že se blíží další konflikt mezi tímto ladným ptákem a lidmi. Trenér dle všeho míří zpět na svoji oblíbenou lokalitu. „Podle posledních informací a odečtech červeného ornitologického límce B 110, kterým je označený labuťák přezdívaný Trenér, se postrach vodáků na Radbuze v Plzni vrací. Letitý samec minulý týden opustil Klabavskou přehradu, kam byl se samicí letos v dubnu převezen, a vydal se po řece Klabavě k soutoku s řekou Berounkou. Jeden den se zdržel na rybníku v Klabavě, tento pátek byl pozorován už v Nové Huti a podle všeho směřuje po vodě zpět na řeku Radbuzu do Doudlevec k vodácké loděnici,“ popsal Karel Makoň z DESOP a záchranné stanice živočichů v Plzni. Dodal, že teď je jen otázkou času, kdy labuťák opět začne „trénovat“ rychlostní kanoisty.