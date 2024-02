Terina z hovězího jazyka v křenové paštice, drůbeží paštika v odpalovaném těstě či košíček z šafránu a vína. Sbíhají se vám sliny? Aby ne. Je to výběr několika pokrmů, s nimiž česká kuchařská reprezentace zazářila na únorové kuchařské olympiádě v německém Stuttgartu.

Čeští kuchaři oslnili na světové soutěži. Národní tým kuchařů a cukrářů AKC ČR získal dvě stříbra. Na snímku manažeři týmu Petr Starý (vlevo) a Tomáš Popp (vpravo).Zdroj: se svolením AKC ČRO nejvyšší příčku zde bojovalo na 1200 soutěžících z celého světa. A Češi se neztratili, když přivezli dvě stříbrné medaile. „Na tým jsme pyšní, zároveň víme, že se máme stále kam posouvat. Především v součtu získaných bodů jsme chtěli trochu víc, ale bereme i stříbra. Vždyť dosud bylo maximem stříbro a bronz, teď jsme dosáhli na nejlepší výsledek v historii,“ usmíval se Petr Starý, jeden ze dvou manažerů Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR. Tím druhým je další Plzeňan Tomáš Popp, kuchařská osobnost a organizátor farmářských trhů. „Já mám na starosti tým a odbornou stránku, Petr se více věnuje financím. Celkem nám ta spolupráce klape,“ pochvaluje si Tomáš Popp, který týmu pomáhá od roku 2016. Svého kamaráda k výpomoci zlanařil o dva roky později. „A hned jsme na velké soutěži v Singapuru získali s týmem zlato a byli osmí na světovém poháru v Lucembursku.

Češi ve Stuttgartu soutěžili ve dvou disciplínách. První byla Restaurace národů, kdy šestice reprezentantů připravuje během šesti hodin 110 porcí tříchodového menu. Stříbro brali naši i v soutěži Chef’s Table, kde připravovali sedmichodové fine diningové menu. „Vždy dopředu známe obecné zadání a celou dobu na to můžeme trénovat. Například u tří chodů jsme věděli, že úkolem bude předkrm z ryby či mořského plodu, takže jsme zvolili candáta. Na hlavní chod bylo zadání maso a kombinace příloh, tak jsme zvolili hovězí maso v kombinaci s uzeným jazykem v křenové paštice. Dezert byl tropický, hodně lehký,“ nastínil složení menu Tomáš Popp.

Oba Plzeňáci přiznávají, že dát dohromady kuchařskou reprezentaci není legrace. Ať už jde o to přesvědčit její členy, aby tomu věnovali volný čas, tak i ve shánění prostředků. „U většiny jiných zemí je reprezentace státní a většinu nákladů tak hradí stát. My musíme sbírat prostředky od partnerů po malých kouscích. A těch peněz nepotřebujeme právě málo. Olympijský cyklus je stejně jako ve sportu čtyřletý, mezitím trénujeme, soutěžíme. Náklady tak jdou do vyšších jednotek milionů, milion stojí jen účast na samotné olympiádě. A to si ještě všichni reprezentanti musí vzít dovolenou,“ vysvětluje Petr Starý.

Členové reprezentace patří ke špičkám v oboru, kapitánem je Patrik Bečvář, který nasbíral i řadu individuálních ocenění na soutěžích v celém světě. Někteří z dalších členů týmu zvítězili například v soutěži Kuchař roku. „Ale šanci mají i další. Děláme třeba nábory nových členů. To když cítíme, že je tým potřeba oživit, ale díváme se i do našeho juniorského týmu," prozrazuje Petr Starý, odkud přichází noví reprezentanti. Vedení týmu sází na zkušenost ale i dravé mládí. „Třeba Vojtěch Petržela je obrovský talent, rád proměňuje tradiční pokrmy v moderní jídla. Je Kuchařem roku, věnoval se carvingu (uměleckému zpracování výrobků, pozn. redakce), což dokazuje zlatá medaile z olympiády 2016 nebo světový titul z Lucemburska 2018," vyzdvihuje jedno z jmen Tomáš Popp. Společně s kolegy se vždy snaží složit tým s vidinou celého olympijského období. Stejně jako ve sportu pak ze širšího kádru vzejde konečná olympijská nominace. Zázemí našli reprezentanti v Národním muzeu zemědělství, kuchaře při oficiálních trénincích tak může vidět i široká veřejnost.

„Celou době poctivě trénujeme a vše ladíme k dokonalosti. Až se dostaneme do fáze, kdy víme, že s tímhle chceme na olympiádu jít. Během tréninků se dostaneme i k tomu, kteří kuchaři nakonec na olympiádě budou takzvaně hrát. Ze zhruba čtrnácti kuchařů v kádru musíme vybrat šest nejlepších,“ vysvětluje Petr Starý. A co vše se hodnotí? „Zdaleka nejen výsledný produkt. Komisaři hodnotí stovky kritérií, ať už technické postupy, práce se surovinou, množství odpadu a mnohé další,“ dodává Starý. Svůj tým teď chválil především za posun v technickém zvládnutí vaření pokrmů. Vše musí sednout na minuty, nikdy nesmí nastat zádrhel, kuchaři se musí navzájem dělit o vybavení. „I proto je důležité celou dobu trénovat v zázemí, které pak najdete na soutěžích,“ doplňuje.

A jaké bylo podle českých zástupců největší překvapení letošní olympiády? „Asi to, že se do TOP tři nedostal favorit z Norska,“ má jasno Petr Starý. Celkové triumf nakonec brala jiná severská země Finsko, její výběr patřil k černým koním soutěže. „Najali si mentora, vysloužilého šéfa hodnotících komisařů a to jim hodně pomohlo. Jejich jídla jsme ale ochutnat nestačili, přijelo s nimi mnoho fanoušků, kteří vše okamžitě vykoupili,“ smál se Tomáš Popp.

V dalších kategoriích se kromě Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR představili v dalších disciplínách i jiné české týmy a jednotlivci. A právě mezi jednotlivci si Česko připsalo další úspěchy, kdy v kategorii carvingu, tedy uměleckého zpracování výrobků, se svými zeleninovými kompozicemi skončila ve zlatém pásmu Tereza Buchtová. Na nejcennější kov dostáhla také vsetínská učitelka Jaroslava Londová, která zdobeným perníkem ohromila porotu a zvítězila v kategorii uměleckých cukrářů. Úspěch podtrhli dvěma stříbry i čeští junioři.