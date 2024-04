Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela ve středu 17. dubna restauraci Saracena v Chebské ulici v Plzni-Křimicích. Zjistila tam totiž hned několik zásadních pochybení, našla tam dokonce i mrtvé myši.

Nedostatky zjištěné SZPI v restauraci Saracena v Plzni. | Foto: se svolením SZPI

Jak uvedla inspekce na svém webu, důvodem k uzavření restaurace byl výskyt myšího trusu a mrtvých hlodavců, plísně na stěnách, výrazně zanedbaný úklid a znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní.

SZPI letos úřadovala již na třetím místě v Plzeňském kraji, předtím to bylo v Kvíčovicích nedaleko Holýšova v okrese Plzeň-jih a v Klatovech. Vloni SZPI uzavřela v kraji bezmála desítku provozoven, a to na Domažlicku, Klatovsku, Rokycansku i Plzeňsku. Uzavření provozoven či jejich částí je většinou jen dočasné, do odstranění nedostatků.

Silnice obsadí policie s radary, podívejte se, kde řidičům půjde o peníze