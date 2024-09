Pětapadesátiletý rodák z Plzně pochází z lékařské rodiny. Medicínu vystudoval jeho otec i sestra, manželka je zdravotní sestra. Pracoval jako internista, a také u záchranné služby. Potom se přesunul k manažerským postům, působil v nadnárodních farmaceutických společnostech, jako ředitel lázní a náměstek dvou ministrů zdravotnictví. V současné době je poslancem Parlamentu České republiky a členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Hlasy voličů jsou sečteny, ANO je vítězem voleb. Jaký je to pocit? Je to úleva nebo už cítíte zodpovědnost, která vás čeká?

V tuto chvíli mám dva pocity současně. Za prvé mám obrovskou radost z důvěry, kterou voliči vložili v hnutí ANO a mě jako lídra kandidátky. Samozřejmě je to i závazek do budoucna, abychom vytvořili koalici a začali plnit to, co jsme slíbili voličům.

Vše nasvědčuje tomu, že se stanete hejtmanem. Jaké budou vaše první kroky ve funkci?

Tím prvním krokem je poděkování voličům. Pokud se stanu hejtmanem, budu se snažit, abych byl hejtmanem všech lidí v kraji a ne jen hejtmanem jedné strany nebo koalice. A první kroky… Podívám se na rozpočet a budeme se snažit plnit náš program. Našimi prioritami jsou zdravotnictví, sociální oblast, doprava a školství.