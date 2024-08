Stavební práce zahrnují tramvajovou trať, ulici, chodníky a inženýrské sítě. Opraveny budou také veřejné osvětlení, světelná signalizace, informační systém, kanalizace a vodovod. Pro dopravu je Koterovská ulice kompletně uzavřena, pěší ji mohou přecházet jen na několika vyznačených místech. Kolmo přejet autem se ulice dá momentálně pouze v Táborské a Plzenecké ulici.

Oprava Koterovské začala vloni první etapou, která trvala od září do prosince a týkala se části od OC Galerie Slovany včetně okružní křižovatky až na náměstí Generála Píky. Rozsáhlejší druhá etapa odstartovala letos v březnu a omezení kvůli stavebním pracím potrvají do prosince, kdy by měla být Koterovská kompletně hotová. Finanční náklady na stavbu činí letos 237 milionů korun včetně DPH.