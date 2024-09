Obchodně-technický zástupce Co Vás čeká Práce v terénu v kombinaci s prací v kanceláři Zpracování cenových nabídek s představením klientovi Budování dlouhodobých vztahů a podpora kvalitní značky Prodej dřevěných a plastových oken a to včetně příslušenství Aktivní vyhledávání obchodních příležitostí, prozkoumávat trh Úzká spolupráce s výrobou - příprava a předávání zakázek do výroby Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít Minimálně SŠ vzdělání - v technickém oboru výhodou Znalost programu Klaes 7 podmínkou Zkušenost na obdobné pozici (atypické zakázky, veřejné soutěže, zadání do výroby, cenotvorba, vyhodnocení ziskovosti apod.) Spolehlivost Komunikativnost, vstřícnost a příjemné vystupování Samostatnost a schopnost organizace práce ŘP sk. B - aktivní řidič Aktivní znalost MS Office Co Vám můžeme nabídnout Podporu od vedení společnosti Práci u zavedené stabilní firmy s tradicí Možnost osobního a profesního růstu Flexibilní pracovní doba Odměny za dosažené výsledky Práci na HPP Férové mzdové ohodnocení Místo výkonu práce Plzeň V případě Vašeho zájmu nám zašlete životopis na emailovou adresu: prace@okna-juha.cz 40 000 Kč

