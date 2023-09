Moderní zázemí získal plzeňský SK Neslyšících v novém areálu, který město vybudovalo v těsném sousedství komplexu Krašovská Aktivity centrum v Plzni na Košutce.

Nový areál pro SK Neslyšících v Plzni na Košutce | Video: Deník/Petr Eret

Kromě sportoviště má klub k dispozici také klubovnu a potřebné zázemí. Jeho členům bude sloužit venkovní víceúčelové hřiště, hřiště na beachvolejbal a tři hřiště na pétanque. U areálu vzniklo rovněž nové parkoviště pro 22 osobních aut a dvě místa jsou vyhrazena pro imobilní řidiče.

Zdroj: Deník/Petr Eret

„Mám radost, že se pro SK Neslyšících Plzeň podařilo vybudovat nové prostory. Pevně věřím, že areál v Krašovské ulici je pro spolek dostatečnou satisfakcí za vyhořelou klubovnu v Lobzích, která by navíc musela ustoupit stavbě silnice první třídy. Všem členům klubu přeji, aby se jim v novém působišti líbilo a aby na Jedničce nalezli mnoho společných zážitků,“ uvedl při slavnostním otevření areálu primátor Roman Zarzycký.

„Hlavní vstup do klubovny se nachází na západní straně. Dále přes prosklené zádveří je přístup do herny, sociálního zařízení nebo do administrativní části klubu, která se skládá z jednací místnosti pro zasedání výboru a dvou kanceláří. Hlavní místnost herny plní funkci společenskou i sportovní, prostřednictvím francouzských oken je možné vyjít na krytou terasu. V čele sálu je vstup do chodby se šatnami a do zázemí občerstvení,“ popsala Veronika Vítová, vedoucí Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, z jehož rozpočtu byly hrazeny celkové náklady ve výši 45,8 milionu korun bez DPH.

Sportovní klub Neslyšících Plzeň vznikl v roce 1943 pod názvem Sportovní klub Hluchoněmých. Od té doby neustále měnil svoje místo působení. Od začátku 60. let minulého století se nacházel v prostorách SK v Plzni-Lobzích, které měly nevlídné sociální i tréninkové zázemí. Již přes 25 let se hovořilo o tom, že stávající místo bude nutné opustit proto, že přes pozemek SK Neslyšících povede pozemní komunikace. V roce 2018 stávající prostory vyhořely, teď získali neslyšící sportovci odpovídající zázemí pro svou činnost.