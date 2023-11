V oblíbeném sportovním areálu Škoda sport park v Plzni na Slovanech se otevřelo zimní veřejné kluziště, na kterém si mohou zabruslit jak děti, tak dospělí. Plochu je možné si pronajmout i pro hokejová klání nebo jiné komerční účely. Součástí je i půjčovna bruslí nebo jejich ostření.

Nově otevřené kluziště v Plzni na Slovanech | Video: Deník/Pavel Bouda

V rámci slavnostního otevření vjely na led krasobruslařky ze sportovního klubu Arena Plzeň. Jednou z nich byla i Lily Raboňová, dcera plzeňského cyklisty Františka Raboně. „Je jí osm let a závodně krasobruslí. Za mě je to tady skvělé, je to něco jiného bruslit pod širým nebem než v hale. Sám jsem mydlil hokej na Boleváku, když ještě zamrzal. A sem si přijdu taky určitě zabruslit. Teď po aktivní kariéře vlastně víc bruslím, než jezdím na kole,“ usmívá se bývalý vynikající cyklista.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Celou plochu kluziště o velikosti 30x20 metrů je možné si zarezervovat. Pro rezervaci a platbu lze využít rezervační systém na isportsystem.cz, případně se domluvit osobně v pokladně kluziště. K pronájmu je možné využít jen stanovenou dobu, která je vyhrazena pro komerční účely, ta je každý den od pondělí do neděle mezi 8. a 9. hodinou a také mezi 19. a 21. hodinou. V pracovní dny je možná rezervace také v čase 11:45 až 12:45. Rezervace celého kluziště stojí tisíc korun za hodinu. „Veřejnost se ale může těšit i na akce, které zde chystáme. Například 5. prosince se na ledové ploše vyrojí Čerti na ledě. A hned dvakrát si návštěvníci užijí Adventní překvapení na ledě se Sněhoskřítky, a to 3. a 17. prosince,“ zve místostarostka Slovan Eva Trůková.

Projekt zimního kluziště na Slovanech se realizoval i za přispění Magistrátu města Plzně, který jej podpořil částkou 1,5 milionu korun. „Chceme aby se děti hýbaly a tohle byl vždycky můj sen. Věřím, že se tu nikdo nezraní a že to příští sezonu zopakujeme,“ říká plzeňský primátor Roman Zarzycký.

Provozní dobu kluziště, které by mělo být otevřené do konce února, včetně kompletních informací najdete na webových stránkách sportovního areálu skodasportpark.cz.

V minulých dnech se otevřelo i druhé z plzeňských kluzišť, které má soukromého provozovatele. To můžete navštívit v amfiteátru za Plazou. I tam najdete udržovanou lední plochu, kde si můžete volně zabruslit nebo si ji pronajmout pro hokejové zápolení. Součástí služeb je půjčovna bruslí a občerstvení.

„Kvalita ledu je dobrá a jsme připraveni i na případné oteplení, přístroje máme dobré a proto stačí nastavit jen větší chlazení. A hokej se tu dá hrát klidně až do půlnoci,“ vysvětluje Ján Holvay, který ledovou plochu udržuje.

Otevřeno je denně od 9 hodin do 21 hodin pro veřejnost a od 21 do 23 pro komerční využití. Také ledová plocha za obchodním domem Plaza by měla být v provozu až do konce února.

Najít podrobnější informace nebo si rezervovat termín pro školy, školky nebo zájmové kroužky je možné na www.kluzisteplzen.cz.