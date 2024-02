Všichni, kdo si přišli ve středu na svatého Valentýna zabruslit na otevřené kluziště do Škoda sport parku v Plzni na Slovanech, mohli se prohánět po ledové ploše v rytmu českých i světových hitů, ale dostali i šanci vyzkoušet si tzv. valentýnskou svatbu na 24 hodin.

Valentýnskou svatbu na 24 hodin si mohli zájemci vyzkoušet v plzeňském Škoda sport parku. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Byli jsme tu už včera na bruslení a všimli jsme si téhle možnosti, tak jsme to chtěli zkusit. Chodíme spolu už osm let, tak nevylučujeme, že to možná jednou dopadne i opravdovou svatbou,“ usmívá se pětadvacetiletý Honza a jeho přítelkyně Lucka přikyvuje.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Oddat na zkoušku se přišla i dvě děvčata, Jaroslava a Johana. „Je to momentální nápad, vůbec jsme to neplánovaly, nevěděly jsme, že tu něco takového bude. Chceme si to s kamarádkou zkusit, protože se známe už od první třídy. A máme tu i svědky, naše kamarády, ale ty jsme si vzít nemohly, protože jejich přítelkyně by žárlily,“ směje se sedmnáctiletá Jaroslava.

Nápad uspořádat na kluzišti valentýnskou svatbu vznikl na Úřadu městského obvodu Plzeň-Slovany, pod který sportovní areál spadá. Jeho místostarostka Eva Trůková ostatně všechny novomanžele oddávala. „Žádnou vážnou řeč připravenou nemám, novomanželé by byli zbytečně nervózní. Ale aby to mělo přece jen nějakou vážnost, mám na krku státní znak s trikolórou. Důležité ale je, aby se měli rádi, a nejen po této svatbě, ale i po té opravdové,“ říká místostarostka.

Všechny dvojice, které ve středu uzavřely valentýnskou svatbu, dostaly ještě oficiální certifikát o absolvovaném obřadu a svatební fotografii.