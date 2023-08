Omezení dopravy spojené s rekonstrukcí tramvajové trati na Klatovské ulici je u konce. Již od pátku 1. září tady budou moci Plzeňané využívat MHD po měsíční výluce v normálním režimu.

Dopravní omezení na Klatovské v Plzni končí | Video: Deník/Šimon Bukovjan

Cestující doteď museli z důvodu probíhajících prací v úseku tramvajových zastávek Dobrovského a náměstí Míru přestupovat na autobusy náhradní dopravy.

Zdroj: Deník/Šimon Bukovjan

„Jsem moc rád, že tuto nesnadnou opravu trati, komunikace i vodovodu se podařilo zkoordinovat a stihnout tak, že omezení pro řidiče a výluka MHD na jednom z nejzatíženějších míst města skončí spolu se začátkem školního roku. Děkuji všem Plzeňákům za trpělivost,” sdělil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Ve čtvrtek v dopoledních hodinách se na opravenou trať vydala tramvajová souprava, která úspěšně absolvovala zkušební jízdu a od pátku tak může být provoz tramvajové linky č. 4 obnoven. Informaci potvrdila i vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí Magistrátu města Plzně Eva Barborková. „MHD bude od pátku normálně fungovat. V těchto dnech jsou dokončovány také opravy Písecké, Štefánikovy a Hálkovy ulice, uvedla Barborková.

Omezený na Borech zůstává provoz na trolejbusové lince č. 16 a autobusové lince č. 22. I to by mělo ale brzy skončit. „Objížďka trolejbusů č. 16 a autobusů č. 22 nesouvisí s dopravními omezeními na Klatovské třídě, ale s uzavírkou na náměstí Českých bratří. Práce by měly být ukončeny ke dnešnímu dni, následovat by měly jen už menší dokončovací práce. Provoz linek MHD na této trase bude obnoven od 4. září v standartních trasách,” vysvětlil odborný specialista plzeňských doipravních podniků Martin Petr.