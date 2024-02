Přes třicet tun těžký americký tank Sherman vyzvedne z Klatovské třídy v Plzni jeřáb a přenese jej přes vysoký dvoupatrový dům do jeho dvora. Půjde o jednu z nejnáročnějších operací, související se vznikem nového zážitkového muzea v nyní opuštěné budově na Klatovské třídě s číslem 19.

Po rekonstrukci domu se do něj z kulturního domu Peklo má přestěhovat Patton Memorial Pilsen a vytvořit v něm zážitkovou expozici k tématu osvobození západních Čech spojeneckými vojsky.

„Náročná bude nejen rekonstrukce, ale do detailu jsme museli promyslet například i samotný přesun tanku. Ten stojí nyní v zoologické zahradě, z níž ho musíme nejprve dopravit do restaurátorské dílny a poté na Klatovskou. Jsem přesvědčen, že to úsilí bude stát za to a muzeum se stane centrem zážitků, kdy návštěvníka vtáhne do děje, vyvolá v něm silnou emoci, a to třeba při simulaci náletů na Škodovku, prožitku úkrytu ve sklepení a podobně,“ říká technický náměstek primátora Pavel Bosák.

Tank Sherman, který mohli od roku 2011 obdivovat návštěvníci plzeňské zoo, bude největším muzejním exponátem. Plzni jej daroval George Patton Waters - vnuk amerického generála George Pattona a právě osobnosti generála a jeho 3. armádě bude věnován prostor dvorní přístavby. Její základní část se přimkne k původnímu objektu, druhá část na ni bude kolmá. Díky rekonstrukci Klatovské 19 získá Patton Memorial Pilsen větší prostory a dostatečné depozitáře.

Podle Lucie Kantorové, náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu, už je jasná výstavní koncepce objektu. „V suterénu provede návštěvníka válečnou Plzní, ukáže mu výrobu zbraní ve Škodovce, dá nasát atmosféry bombardované Plzně, kterou umocní simulátor válečného krytu. Z válečné Plzně návštěvníci vystoupají do prostoru s projekcemi o plzeňském povstání, osvobození i konci války v Plzni a v Evropě. Lidé se seznámí s pobytem americké armády na západě Čech a podobně. V prvním patře si pak vychutnají luxus z restaurovaného prvorepublikového interiéru, seznámí se s osobností Adolfa Loose, principy jeho tvorby a také s pohnutými příběhy plzeňských rodin, které patřily mezi jeho klienty,“ přiblížila Lucie Kantorová.

Druhé patro změní pocit euforie z osvobození ve skepsi z nové totality. Část expozice bude také věnována Slavnostem svobody, veteránům druhé světové války, jejich příběhům a prezentaci darů, které muzeu během svých návštěv Plzně věnovali.

Díky rekonstrukci budou trvale zpřístupněny cenné Loosovy interiéry, jež se nacházejí ve druhém patře a které tvoří hudební salon, obývací pokoj a jídelna. Tyto interiéry dosud nebyly rekonstruovány a přístupné veřejnosti jsou pouze několikrát do roka.

Rekonstrukci objektu zajišťuje Odbor investic Magistrátu města Plzně, autorem přestavby a návrhu expozic je architekt Ludvík Grym.

Ne všem se však nápad na vybudování zážitkového muzea v centru Plzně líbí. „Než muzeum, raději by měly vzniknout nové byty,“ píše na sociálních sítích například Petra Holá. „Třeba byty a ne něco, do čeho se pořád do nekonečna budou muset lejt peníze z rozpočtu města,“ přidává se uživatel Karlik Pánek a podobně reagují i mnozí další.

„To by nebylo tak jednoduché, Součástí objektu jsou památkově chráněné Loosovy interiéry, které budou samozřejmě zachovány. Navíc objekt má pozoruhodnou historii, do nástupu nacismu v něm žila rodina továrníka Hugo Semlera a na konci války se v něm zastřelil velitel německé posádky. Proto rekonstrukce a přesun s rozšířením Patton Memorial Pilsen dávají větší smysl,“ vysvětluje plzeňský primátor Roman Zarzycký.

Projekt za 253 milionů korun včetně DPH, z nichž část pokryje Plzeň evropskou dotací, má být po stavební stránce hotov na konci příštího roku, expozice pak v roce dalším. Město nyní připravuje soutěž na zhotovitele, práce chce spustit v červenci.