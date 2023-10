Protižidovské nápisy se objevily na turecké restauraci Sultan Kebab v Plzni v Kopeckého sadech.

Protižidovské nápisy v plzeňské provozovně rychlého občerstvení Sultan Kebab už řeší policie

Jako jedna z prvních na ně upozornila na svém účtu na sociální síti X plzeňská judaistka Věra Tydlitátová. „Považuji to za závažné zjištění a určitě bych to nepodceňovala. Znepokojující je i to, že se nedaleko nachází Stará židovská synagoga,“ upozornila Tydlitátová.

O existenci nápisů už vědí i na plzeňské Židovské obci. „Může to být jen shoda okolností, že je to blízko budovy Staré synagogy. Já se stýkám se spoustou plzeňských Palestinců, Arabů i Turků a vycházíme spolu velmi dobře. Lidi z téhle provozovny ale neznám. Podle mých informací tam nápisy ještě před 14 dny nebyly, tak by to mohlo ukazovat na možnou souvislost s tím, co se nyní děje v Gaze,“ řekl předseda Židovské obce v Plzni Jiří Löwy.

Jak si Deník ověřil, nápisy se na provozovně nacházely ještě v úterý dopoledne. O jejich existenci už v té době věděla také Policie České republiky. „Ano, přijali jsme oznámení a zabýváme se jím,“ potvrdila nejprve policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Odpoledne pak informovala o posunu v tomto případu. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu hanobení národa, rasy a etnické či jiné skupiny osob. Plakát jsme zajistili, provedli ohledání místa činu a fotodokumentaci. Nyní zjišťujeme, zda byla naplněna skutková podstata trestného činu," sdělila mluvčí.