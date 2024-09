Tři dívky z různých koutů Čech si podle obžaloby zotročil mladík z Karlových Varů. Slečny, s nimiž se seznamoval po internetu, podle obžaloby surově bil a znásilňoval, přičemž se neváhal uchýlit i k mimořádně nechutným praktikám. Močil na ně a plival, zakazoval jim stýkat se s blízkými i kamarády, zcela ovládal jejich trávení volného času, a navíc je i jejich rodiny připravil o několik milionů korun. Dvě dívky se zachránily útěkem, jedna přitom byla téměř nahá. Státní zástupkyně pro obžalovaného profesionálního hráče počítačových her žádá desetiletý nepodmíněný trest. Mladík u Krajského soudu v Plzni vinu odmítl.

Roman M. (22), jehož jméno ani tvář redakce nezveřejňuje kvůli ochraně identity poškozených, z nichž některé mohou mít trvalé následky, začal podle obžaloby s trestnou činností v roce 2019, kdy mu bylo pouhých 17 let, a skončil až loni po zadržení. Jedna jeho oběť byla ze severní Moravy, další dvě ze středních a západních Čech.

S první z dívek, E. S., se podle státní zástupkyně Věry Brázdové seznámil při hraní videoher. Nejprve komunikovali přes internet, pak se poznali i osobně. Roman M. jí vyhrožoval, že disponuje jejími intimními fotografie, a začal s ní manipulovat. Časem ji podle Brázdové zcela ovládl, vykonávala vše, co chtěl. „Získal téměř absolutní kontrolu nad jejím životem, posilovanou neustálými výhrůžkami,“ řekla Brázdová. Dívku podle ní obžalovaný opakovaně násilím přinutil k sexu, bil ji, plival na ni, házel po ní věci. Byla tak zoufalá, že pomýšlela na sebevraždu.

Další dvě poškozené poznal přes internetovou seznamku. I K. H. nalákal k sobě na Karlovarsko a postupně ji zotročil. Jednou ji přiměl k natočení erotického videa, kde byla celá nahá a byla vidět včetně obličeje, a tím ji pak vydíral. Také ji zcela zotročil, izoloval ji od rodiny, kamarádů, s rodiči směla komunikovat jen s jeho svolením. Odešla kvůli němu z vysoké školy. Dívku, která předtím nepoznala důvěrně žádného muže, nutil k různým sexuálním praktikám, které se jí hnusily, a marně ho prosila, ať to nedělá. Fackoval ji, kousal ji, kopal do ní, v botách jí dupal na prsty u nohou. „Močil na ni, plival na ni, musela jíst jeho plivance, říkal jí, že je otrokyně,“ popsala Brázdová. Vyhrožoval jí, že postřílí ji i její rodinu. Dívka se nakonec zachránila útěkem. Trpí posttraumatickou stresovou poruchou.

Poslední obětí byla P. V., u níž to bylo obdobné a ze které vydírám a výhrůžkami časem také udělal otrokyni, jež na něm byla zcela závislá a nebyla mu schopna vzdorovat. Mlátil ji, nutil ji k různým sexuálním praktikám, a to i velmi perverzním. Plival na ni, přinutil ji pořezat se žiletkou. Nesměla ani na toaletu, a když to povolil, šel s ní, omezoval ji i v dalších činnostech. Nakonec téměř nahá utekla a byla hospitalizována na psychiatrii. Zřejmě bude mít doživotní následky.

Všechny dívky navíc podle obžaloby připravil pod různými záminkami a vydíráním o peníze, nutil je brát si půjčky, sázet za něj. Peníze tahal i z jejich příbuzných. Např. děda jedné z poškozených z obav z něj raději přespával mimo byt u známých nebo v autě. Na svědomí má obžalovaný i různé podvody.

„Obžaloba zní hrozivě, ale já mám za to, že se prokáže moje nevina v její zásadní části. Vrhá na mě světlo nejhoršího kriminálníka za 20 let. Nejsem svatý. Hodně jsem sázel, denně pil, bral jsem kokain, holdoval jsem placeným sexuálním službám. Ale nedopustil jsem se ničeho, pro co bych měl být postaven před soud,“ prohlásil Roman M., jenž o sobě tvrdil, že hrál profesionálně počítačové hry, jezdil i na mistrovství republiky. Dodal, že dívky si vše vymyslely a snaží se tak získat peníze, které utratily.

Líčení bude pokračovat dalšími výslechy. Za znásilnění, vydírání, týrání, nebezpečné pronásledování a další trestné činy hrozí obžalovanému až deset let vězení. Právě takový trest mu v obžalobě navrhlo státní zastupitelství. Poškození po něm požadují za majetkovou i nemajetkovou újmu bezmála tři miliony korun.