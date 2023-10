Pod bedlivým dozorem policejních hlídek byly před domem č. 18 v Riegerově ulici v Plzni slavnostně položeny další Stolpersteine/Kameny zmizelých.

V Riegerově ulici v Plzni bylo položeno prvních pět z celkových devětadvaceti Kamenů zmizelých, které ve městě přibydou během dvou dní. | Foto: Deník/Pavel Bouda

V celé Plzni bude během dvou dnů položeno na osmi místech celkem dvacet devět nových kostek s mosazným povrchem a rozšíří jejich celkový počet v ulicích Plzně na 136 kamenů. Ty jsou vkládány do chodníků před domy, v nichž žily oběti holokaustu.

Prvních pět z těchto nových kamenů bylo položeno před domem rodiny Löwidtových v Riegrově ulici za účasti zástupců města Plzně, Židovské obce a především pozůstalých členů rozvětvené rodiny, kteří na slavnostní akt dorazili z Velké Británie a Německa. Další, kteří žijí v Izraeli a nemohli se z důvodu válečného konfliktu zúčastnit, se připojili alespoň on-line pomocí videa v telefonu.

„Slovo Stolperstein nemá úplně jednoduchý překlad, volně přeloženo je to kámen, o který se může zakopnout. My v Plzni o takové kameny zakopávat chceme. Připomínají nám nejen konkrétní obyvatele Plzně, jejich osudy a to, že byli zavražděni v koncentračních táborech, ale zároveň apelují, aby se to už nikdy neopakovalo. A to je, jak ukazují strašlivé události posledních dnů v Izraeli, stále potřeba,“ připomíná primátor Plzně Roman Zarzycký.

Rodina Löwidtových měla v uvedeném domě obchod s textilním zbožím, který společně provozovala. Přesný název zněl Společnost Löwidt a spol. - Výroba prádla a manipulace textilních výrobků. Pět členů této rodiny však zahynulo v koncentračních táborech. Leo Löwidt v Mauthausenu, jeho manželka Markéta v Osvětimi, jejich syn Otto v Mauthausenu, jeho manželka Růžena a jejich syn František v Osvětimi. Koncentrační tábor přežila jen jejich dcera Hana, která byla osvobozená v Osvětimi.

Připomenout rodinu Löwidtových prostřednictvím Stolpersteine navrhla Eva Sheldon, která žije ve Velké Británii, ale narodila se v Plzni v roce 1947. Pochází z rodiny Weinerových, která byla s Löwidtovými spřízněna.

„Je to důležitý a úžasný projekt. Je pro nás naprosto zásadní, že zažíváme podporu a vlídnost od lidí, kteří nás neznají, my neznáme je, přesto nás oslovili a my cítíme soucit a hloubku jejich pocitů. Děkujeme,“ říká Eva Sheldon.

Dosud bylo v celém světe umístěno více než 100 tisíc Stolpersteine v 26 zemích, např.: Rakousku, Belgii, Francii, Maďarsku, Německu, Nizozemí, Itálii, Litvě, Polsku, Slovensku, Švýcarsku aj. V České republice je projekt realizován od roku 2008.

Návrhy na položení Stolpersteine obětem holokaustu v Plzni (s uvedením jména oběti, popř. data narození a poslední adresy oběti) lze zasílat na adresu: Odbor kultury Magistrátu města Plzně PhDr. Květuše Sokolová Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, E-mail: sokolova@plzen.eu.