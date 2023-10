Sudičky, které stály u kolébky Julinky z Plzně, nadělily holčičce do života řadu vážných zdravotních problémů. I když jí v listopadu bude už šest let, stále ještě nechodí a pohybuje se jen pomocí vozíčku. Julinka ale dělá pokroky a její maminka Věra Jedličková i osmiletý bráška Oliver věří, že se jednou postaví na vlastní nožičky a udělá alespoň pár krůčků.

Julinka z Plzně bojuje s řadou vážných zdravotních problémů a je odkázána na vozíček, ale ona i její blízcí věří, že jednou udělá alespoň pár krůčků. | Video: se svolením rodiny

K tomu jsou ale potřeba operace, intenzivní rehabilitace a různé zdravotnické pomůcky, které nejsou vždy hrazené zdravotní pojišťovnou. Maminka samoživitelka se proto obrací s prosbou o pomoc na veřejnost.

S Julinkou, která přišla na svět jako vytoužené dítě, se život nemazlil již od narození. Už při císařském řezu utrpěla první zlomeninu stehenní kosti. „Následovala sádra, kvůli vrozenému oboustrannému vykloubení kyčlí absolvovala poté dvě těžké operace a byla pět měsíců po prsa v sádře. Bohužel se zdravotní komplikace nabalovaly jedna na druhou, došlo k opakované zlomenině a následkem dlouhodobé sádrové fixace k trvalé hyperabdukci, kdy nedá nožičky úplně k sobě ani je nenatáhne. Trápí ji časté plicní infekty, má problém s příjmem potravy, proto má přes břišní stěnu zavedenou sondu do žaludku, bez které by trpěla podvýživou,“ popisuje Jedličková.

Zdroj: se svolením rodiny

Když Deník psal o Julince poprvé, v roce 2020, tak ve svých necelých třech letech nemluvila, neseděla, neotáčela se se ani neplazila. „Pohyb se bohužel nezlepšil, ale Julinka se rozmluvila a dnes moc pěkně povídá. Pomohl k tomu speciální invalidní vozík, na který jsme našetřili i díky nadaci Dobrý anděl, která nám pomáhá dodnes. S vozíčkem se mohla Julinka pohybovat, dostala se do kolektivu a rozmluvila se,“ pochvaluje si maminka, která je ráda, že její dcerka v současné době navštěvuje školku, samozřejmě s asistentkou, a je tak mezi dětmi. Péče o vážně nemocnou holčičku je ale náročná, nemůže kvůli tomu jít do práce, a tak peněz není nazbyt.

Pro Julinku, která se kvůli křehkým kostem může pohybovat jen na vozíčku, byly navíc velkou komplikací dvě zlomeniny stehýnka, jež podle maminky utrpěla kvůli neopatrnosti fyzioterapeuta. „Po té třetí, na podzim 2021, Julinka strávila pět týdnů v sádře do půl těla a kvůli rozsáhlému zánětu hodně zhubla. Trpí kombinací několika diagnóz, kdy je obtížné stanovit léčbu a prognózu,“ vysvětluje Jedličková.

Ona i dcerka jsou ale velké bojovnice. Navíc v posledních měsících je Julince velkým pomocníkem a společníkem asistenční fenka malého knírače – Baruška. Společně s ní se malá předškolačka snaží překonávat všechny životní trable. Tráví hodně času rehabilitacemi doma i u fyzioterapeutů, včetně soukromých.

„Julinka by měla podstoupit několik operací, aby se nožičky uvolnily a dostaly se do přirozené pozice, v níž by pozvolna mohlo probíhat postupné zatěžování kostí, které jsou kvůli imobilitě velmi křehké a s osteoporózou. Pokud vše půjde dobře, mohla by dostat do obou nožiček teleskopické hřeby, které by zpevňovaly kosti, aby nedocházelo k častým zlomeninám,“ říká Jedličková, jež věří, že by se její dcerka mohla v průběhu několika let alespoň postavit na vlastní nožičky a udělat pár krůčků, i když vozíček už zůstane jejím celoživotním věrným kamarádem.

Pomoci ke splnění snu můžete i vy – příspěvkem ve sbírce, kterou najdete na internetové platformě Donio pod názvem Postavme Julinku na nohy. „Veškeré finanční prostředky budou použity výhradně na fyzioterapii, rehabilitace a rehabilitační pobyty, hipoterapii, na nákupy zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, spotřebního materiálu pro PEG sondu. V neposlední řadě budou peníze použity na pohonné hmoty, aby mohly být rehabilitace dostupnější, a šetříme i na vozíček,“ uzavírá Věra Jedličková s tím, že všem dárcům děkuje.