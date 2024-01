Dojít ke své holce a jen tak jí dát pusu. Ještě před šesti lety by takové přání devětadvacetiletý Josef Klír z Plzně označil za banalitu. Jenže teď je to jeho největší životní sen.

Josef Klír z Plzně, trpící roztroušenou sklerózou, při cvičení ještě před propuknutím nemoci a dnes. | Video: archiv J. Klíra a Deník/M. Kilián

Rodák z Dnešic u Přeštic totiž onemocněl roztroušenou sklerózou a tato zákeřná nemoc udělala z aktivního sportovce kluka na vozíku, jehož stav se stále zhoršuje a jenž trpí stále většími bolestmi. Osudu se ale nepoddává, poctivě rehabilituje, cvičí a věří, že se najde lék, který bude pro nemocné výraznou pomocí. Oporou mu je jeho přítelkyně Nikol. Oba teď shánějí peníze na potřebné rehabilitace.

Zdroj: archiv J. Klíra a Deník/M. Kilián

Od svých patnácti let Pepík aktivně sportoval. „Dal jsem se na individuální sporty. Fitko, běhání, plavání, jezdil jsem hodně na rotopedu. Šlo mi o pořádnou fyzičku. Už tehdy jsem se potýkal s prvními zdravotními problémy, trápily mě klouby, ale nepřikládal jsem tomu žádnou váhu,“ vzpomíná Klír. Vystudoval Jihočeskou univerzitu, po škole začal pracovat. Jenže v roce 2018 poprvé naplno pocítil příznaky nemoci. „Měl jsem problémy s balancem a trápila mě paměť. Já jsem se vždy dobře učil, dost mi to pálilo, ale teď jsem zapomínal a stále se to zhoršovalo. Jenže to vás v tom věku nenapadne, že se může něco dít,“ líčí Josef. Vánoce 2018 už v podstatě jen proležel, a tak dal na doporučení blízkých a šel počátkem roku 2019 na neurologii. A přišel šok. Po lumbální punkci mu lékaři potvrdili, že má roztroušenou sklerózu. Poté v Plzni na Lochotíně absolvoval svoji první kortikoidovou léčbu, která mu pomohla. Jenže po pár měsících se jeho stav začal zase zhoršovat.

„V roce 2020 jsem si našel práci jako vrátný, chtěl jsem aspoň něco dělat, ale nemohlo to být nic náročného fyzicky ani psychicky. V té době jsem hodně rehabilitoval, chodil jsem tady v Plzni na Vojtovu metodu, ale pořád se to zhoršovalo. V srpnu 2020 jsem byl poprvé v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, to jsem ještě chodil po svých. Ale nemohl jsem to s cvičením přehánět, čím víc jsem cvičil, tím to bylo horší,“ vzpomíná Pepík s tím, že pak se nechal naočkovat proti covidu. Ač mu to nikdo nepotvrdil, subjektivně si myslí, že to jeho stav ještě zhoršilo.

„V roce 2021 jsem ještě zvládnul i přes veškeré bolesti a zhoršení ujít tři kilometry, ale pak to šlo velmi rychle. Ještě v roce 2021 jsem musel začít chodit s berlemi a v roce 2022 už jsem byl na vozíku. Nedalo se to zastavit, nic nepomáhalo. Vloni v srpnu jsem absolvoval léčbu chemoterapií, podle pana doktora jsem byl po devíti letech první pacient, který tu absolvoval chemoterapii na roztroušenou sklerózu. Léčba měla restartovat imunitní systém a tím nemoc zastavit, což se podle výsledků magnetické rezonance podařilo, ovšem znatelné zlepšení může trvat i několik let. Teď je můj stav zakonzervován,“ říká Josef. „Ještě je třeba doplnit, že kromě chemoterapie zároveň podstoupil i transplantaci kmenových buněk, to bylo důležité,“ vstupuje do povídání Klírova přítelkyně Nikol Čmelíková. Nad otázkou, s čím partnerovi nejvíce pomáhá, se jen pousměje. „Asi s oblékáním ponožek a bot, to nejde vůbec, nebo kalhot. Hořejšek těla ještě zvládne, ale spodek ne. Potřebuje pomoci také s přesuny, v bytě, do auta, z auta a podobně,“ bilancuje Čmelíková.

Pepa přiznává, že přes chemoterapii a transplantaci kmenových buněk se občas cítí hodně mizerně. „Když ráno otevřu oči, mám nesnesitelné křeče v celém těle, které se opakují cca třikrát, než se vůbec zvládnu dostat z postele,“ líčí s tím, že ale dělá vše, co může, aby ho zákeřná nemoc jen tak nepřemohla. „V dopoledních hodinách doma jezdím na motomedu, který mi hodně pomáhá na mé stavy, cvičím i na žebřinách. Je to pro mě těžké, ale stále se snažím udržet si psychickou pohodu, která je při tomto onemocnění velmi důležitá. I když to není při stále se zhoršujícím stavu snadné,“ přiznává Pepa a dodává: „Hodně jsem si přehodnotil vztah k životu. Dřív jsem hodně řešil, jak se na mě lidé dívají, ale teď si uvědomuji, že nejdůležitější je být šťastný. A já mám krásné bydlení s krásnou partnerkou, co víc chtít.“

Zdroj: donio.czNikol vydělává, Pepa má invalidní důchod, ale finance na nákladné rehabilitace a další potřebné věci přesto nestačí. Proto se rozhodli obrátit se žádostí o pomoc na veřejnost. Sbírku najdete na internetové platformě Donio pod názvem „ŽIVOT“ s roztroušenou sklerózou. „Peníze ze sbírky budou použity na nákladné rehabilitace, různé potřebné pomůcky, léky a další léčebné metody. Za každou korunu budeme vděční a každá další terapie navíc Pepovi jen pomůže,“ uzavírá Nikol Čmelíková.