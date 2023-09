Před Jídelnou v KB v Goethově ulici chybí několik minut do otevření a před dveřmi už čeká hlouček lidí. „Pro jídlo si sem jezdím pravidelně, i když bydlím až na Nové Hospodě. Dobře tu vaří a vyhovuje mně to tady cenou i nabídkou. Mám ráda omáčky a ty tu mají dobré a dávají i velké porce. Dneska mám objednané francouzské brambory za 109 korun. Nechávám si to dávat do krabičky, protože doma pak mám z toho dvě porce. Tady bych to musela vrátit,“ říká jedna z čekajících pětaosmdesátiletá Květa Toningerová.