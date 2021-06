Primátor města Plzně Martin Baxa v souvislosti s tím svolává na 8. července mimořádné jednání zastupitelstva, které poskytnutí finanční pomoci projedná.

„Jde o katastrofu, jež v okamžiku změnila život a osudy tolika lidem. Bohužel i zde v Plzni si stále ještě pamatujeme na ničivé povodně ze srpna 2002, a proto víme, jak je nyní zapotřebí každá podpora. Složky integrovaného záchranného systému odvádějí na místě skvělou práci, úplné odstranění následků ale bude dlouhou cestou, na niž bude potřeba hodně peněz. Proto se i my chceme zapojit,“ uvedl Martin Baxa.

Do doby jednání zastupitelstva město zjistí, kam konkrétně a na jaký účel finanční prostředky pošle. Podle primátora se již také ozývají Plzeňané s nabídkou pomoci.

Městský obvod Plzeň 3 je taktéž připraven finančně pomoci a vyzývá Plzeňáky, aby přispěli.

„Tornádo, které postihlo jižní Moravu napáchalo obrovské škody a připravilo mnoho lidí o střechu nad hlavou a veškerý majetek. Je to katastrofa, na kterou se nelze připravit, o to více je třeba rychle pomoci, proto budeme co nejrychleji hledat cestu, jak postiženým oblastem poskytnout finanční prostředky. Zároveň ale vyzýváme zastupitele, úředníky a všechny Plzeňáky, aby se do pomoci také zapojili. Finanční pomoc je nyní to jediné, co můžeme pro Moravu udělat,“ říká starosta Městského obvodu Plzeň 3 David Procházka.

„Při on-line akci Plzeňáci Plzeňákům jste dokázali, že osud lidí vám není lhostejný. Ukažme, že pomoci umí i Plzeňáci Moravákům,“ vyzývá vedení obvodu, jehož představitelé sami zašlou finanční prostředky na účet charity.

Sbírku na pomoc lidem zasažených tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku vyhlásila Diecézní charita Brno. Kromě finančního příspěvku na speciální účet je také možné zasílat dárcovské SMS. „Neorganizujeme vlastní sbírku v Plzni, ale vše zastřešuje Diecézní charita Brno. Pro sbírku byl vytvořen speciální účet a finanční prostředky doputují těm, kteří je budou nejvíc potřebovat,“ vysvětluje Petr Šimek, tiskový mluvčí Diecézní charity Plzeň. Veškeré informace k tomu, jak pomoci, najdete ZDE.