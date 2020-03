"Centrum je určené pro všechny osoby, které se kvůli koronavirové epidemii dostali do tíživé situace. Nejedná se pouze o tu nejohroženější skupinu, tedy seniory, ale i o samoživitelky nebo lidi, kteří mají nějaké imunitní omezení," uvedl radní města Plzně pro ekonomiku David Šlouf.

Lidé se do Kontaktního centra dovolají vytočením telefonního čísla 378 032 222. "Jejich hovor přijmou pracovníci centra, zjistí, co dotyčný potřebuje i jak je pomoc akutní. V jeden moment bude možné dovolat se až pěti lidem. Chceme tímto co nejvíce omezit pohyb jak seniorů, tak i ostatních osob v ulicích a zároveň jim co nejvíce pomoci v těchto chvílích, kdy budou sami. Lidé v nouzi mohou žádat o zajištění nákupu, vyzvednutí léků, vyvenčení pejska a podobně," vysvětlil dále Šlouf a dodal, že pracovník centra si volajícího vyslechne, poradí mu a poskytne i psychickou podporu.

V případě, že dotyčný něco potřebuje, tak pracovník zaznamená požadavek a následně vyšle dobrovolníka, aby úkol splnil. Dobrovolníky bude sdružovat Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM. V případě nutnosti výjezdu dobrovolníka bude klient telefonicky informován, v jakém čase se u něj dobrovolník přihlásí, a bude mu sděleno jméno a číslo dobrovolníka. Když se bude jednat o nákup, klient si připraví seznam a finanční obnos, který dá do obálky. Dobrovolník se prokáže průkazem, zajede pro nákup, předá ho klientovi a vrátí zbylou finanční hotovost. Centrum bude fungovat až do odvolání.

„Zapojeno je u nás nyní kolem stovky dobrovolníků, kteří jsou připraveni nakupovat seniorům potraviny, mají k dispozici vozidla a také jsou například připraveni šít roušky. Pokud bude senior potřebovat opakovanou pomoc, tedy pravidelný nákup, bude mít svého stálého dobrovolníka. Pokud se lidé chtějí zapojit jako dobrovolníci, mohou se nám do TOTEMu přihlásit přes e-mail: dobrovolnik@totemplzen.cz nebo na telefon 736 489 755,“ sdělila ředitelka organizace TOTEM Vlasta Faiferlíková.

„Klíčové je nyní dostat informaci mezi plzeňské seniory a ostatní potřebné. Proto necháváme tisknout letáky s informacemi, aby všichni věděli, kam se obrátit. Ještě tento týden začne jejich roznáška na 81 tisíc adres ve městě,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa. V západočeské metropoli žije kolem 45 tisíc seniorů ve věku nad 65 let a zhruba 7500 zdravotně znevýhodněných osob.