Může to být třeba ten, který někomu stíní na pozemku nebo narušuje základy domu, a proto majitel přemýšlí o jeho odstranění. Správa veřejného statku města Plzně právě hledá vánoční strom, který bude zdobit náměstí. Vyzývá proto obyvatele Plzně, případně blízkého okolí, kteří mají na svém pozemku vhodný exemplář a chtějí ho z něj v nejbližší době odstranit, aby jej nabídli městu jako možný vánoční strom.

„Vhodný je jehličnatý strom, především smrk, jedle nebo douglaska o výšce zhruba mezi třinácti až patnácti metry pravidelného kuželovitého tvaru s neprosychajícími větvemi. Důležité také je, aby k němu byl přístup pro jeřáb a nákladní auto, abychom mohli zajistit jeho bezpečné pokácení a odvoz na náměstí Republiky,“ uvedl vedoucí Úseků lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.

Nabídky s uvedením adresy pozemku, na němž se strom nachází, s kontaktem na majitele a případnou fotografií lze zasílat na adresu Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10-12, 301 00 Plzeň nebo na e-mail svsinfo@plzen.eu do konce října.

Havelka upozornil, že ne každý strom se hodí na veřejné prostranství: „I po poražení ho musíme prozkoumat, zda není napaden hnilobou nebo jinak poškozený, i proto musíme mít v záloze několik variant.“

Tradice stavění vánočního stromu na náměstí v Plzni trvá už téměř sto let, ovšem se čtyřicetiletou přestávkou. První vánoční strom byl ve veřejném prostranství postaven roku 1924 v Brně, v Plzni to bylo už o rok později. Byly pod ním umístěny pokladničky, do nichž se vybíralo na dobročinné účely. Tradice po roce 1948 zmizela a vrátila se po více než čtyřiceti letech a je v Plzni spojena se slavnostním rozsvěcením o první adventní neděli. Zároveň jsou kolem stromu rozmístěny stánky řemeslníků, kteří nabízejí své zboží v rámci adventních trhů.

Vánoční strom na náměstí Republiky bude ozdoben světelnými řetězy, které dosahují délky 3,5 kilometru a umožňují postupné rozsvěcení stromu po jednotlivých sekcích, velkými i malými světelnými hvězdami, světelnou špičkou a bílými plastovými ozdobami. Výzdoba byla loni obměněna.

Loni byl plzeňský vánoční strom přivezen až z obce Zahrádka v Karlovarském kraji. Byla to jedle obrovská – tento druh, lesníky nazývaný ‚grandiska‘, který je oblíbený pro svoji hustou a pravidelnou kuželovitou korunu hlavně v USA, mělo město jako vánoční strom vůbec poprvé. Plzni ho darovali manželé Křížovi.