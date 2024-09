Proti její stavbě před časem protestoval klub plzeňských alpinkářů , který zahradu školy, na které stavba vyrostla, udržoval a krášlil mnoho let. S novou stavbou se ale nakonec většina alpinkářů smířila.

„Fungujeme tu dál, máme to sice o něco menší, ale na pozadí té skleněné přístavby nyní alespoň krásně vynikly dvě dominanty, čedičová a buližníková skalka. Navíc přibylo nové rašeliništní jezírko s květinami,“ zhodnotil výslednou podobu zahrady člen Alpinum klubu Plzeň Jiří Berkovec.

Zakomponování přístavby školní jídelny do prostředí zahrady bylo výzvou pro architekta Jiřího Zábrana. „Vzadu památkově chráněná budova školy, vpředu výjimečná zahrada a do toho musíte vstoupit s novou budovou. My jsme se nakonec rozhodli pro poměrně odvážný koncept, kontejnerovou dřevostavbu, která jakoby levituje nad zahradou a propojuje ji s budovou školy. Navíc je z plně recyklovatelných materiálů,“ vysvětlil architekt.

Dosud se žáci gymnázia museli stravovat na nedalekém Církevním gymnáziu a nižší ročníky v jídelně Masarykovy základní školy na Jiráskově náměstí, kam je vodili učitelé. „Historicky tato škola nikdy svoji jídelnu neměla. V téhle nové mají strávníci 70 míst a celkem se tam denně bude stravovat 210 žáků nižších ročníků. Denní kapacita je ale plánovaná na 350, takže je tam rezerva, kdyby v budoucnu narostl počet tříd nebo se tam začaly stravovat i nižší třídy vyššího gymnázia,“ řekl ředitel gymnázia Jan Hosnedl s tím, že prostory jídelny chtějí využívat vzhledem k jejímu audiovizuálnímu vybavení i pro různé besedy, přednášky a kulturní akce školy.

Jídelna však nezačala fungovat hned od začátku nového školního roku, gymnázium nechalo zatím zapsat jídelnu do rejstříku a nyní zajišťuje její personální obsazení a nastavuje procesy dovozů jídla, které jim bude dodávat kuchyně Střední průmyslové školy elektrotechnické. „Reálně vidím, že stravování by zde mohlo začít zatím částečně jen pro primu a sekundu od začátku listopadu a naplno pak do konce roku,“ dodal ředitel.

Celý projekt financoval Plzeňský kraj a stál jej přibližně 30 milionů korun.