„Ve škole máme obrovské podlažní plochy které se špatně uklízejí, zvláště na podzim a za špatného počasí bývají zablácené. Chodby, šatny nebo tělocvičny jsou nekonečné kilometry čtvereční, po kterých se pohybují studenti. Tak jsme se inspirovali jinde, kde podobně velké plochy uklízejí roboti a na zkoušku si nejprve jeden stroj pořídili,“ říká Šárka Chvalová, ředitelka Gymnázia Františka Křižíka v Plzni.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

A protože se uklízecí robot osvědčil, jezdí nyní po dlouhých chodbách gymnázia už dva. „Máme je v provozu jen před a po vyučování, i když by mohly uklízet i během něho. Ale přes den je na chodbách velký provoz a robot by tak moc práce neudělal. Když je potřeba, může jej ale operátor poslat aktuálně například do vestibulu nebo do šaten, když je tam potřeba uklidit nepořádek z venku,“ dodává ředitelka.

Roboti při úklidu používají jenom čistou vodou, kterou pod tlakem stříkají na podlahu, nepoužívají žádnou chemii, saponáty ani mýdlo a zvládnou různé typy podlah, vinyl nebo hrubou i hladkou dlažbu.

„Uklízečky nyní uklízejí jen třídy, které jsou členité a musejí se zvedat židle a věci dětí. Tam robot smysl nemá. Ale tím, že roboti uklízejí velké prostory, ušetří každý jednu další pracovní sílu, a to i když počítám s částečným úvazkem na jeho ovládání. Uklízečka je dražší. Robot nemá dovolenou, nečerpá sick day a může uklízet třeba od dvou odpoledne do šesti ráno,“ vysvětluje jednatel Gymnázia F. Křižíka Jan Řepík.

Stroje se ovládají přes mobilní aplikaci a sami si dokážou pohlídat stav baterie, vody a opotřebení filtrů a stěrek. „Ovládání není těžké, jen se s tím musí člověk pečlivě seznámit. Mně to trvalo asi měsíc,“ potvrzuje jeden z operátorů, správce budovy Vladimír Hrnčíř.

Robot dokáže hodinu a půl uklízet, potom si zajede do dokovací stanice, nabije se zhruba za hodinu, dopustí si čistou vodu a vypustí nečistoty. Poté může pokračovat v úklidu.

„V jiné škole v Plzni to zatím nemají, tady na gymnáziu jsou první. Vzpomínám si, že při zkušebním provozu zjistili, že v přízemí mají krásně žlutou a ne žlutošedou podlahu. To asi rozhodlo a šli do toho,“ říká Zdeněk Vít z dodavatelské firmy.

Provoz robotů spoří i vodu, protože si ji dokážou sami filtrovat a opakovaně používat. „Chci abychom se jako škola chovali ekologicky, abychom chápali naši vazbu na okolí a životní prostředí. Aby si děti od začátku vštípily, že jsou věci, o kterých mají alespoň přemýšlet. Navíc nyní mohou formou interní ankety vymýšlet vlastní polep robotů a dávat jim jména, ať je s nimi taky trochu legrace. Mě napadá třeba medvídek mýval,“ usmívá se Jan Řepík.