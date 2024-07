Americký válečný veterán George Thompson, který zemřel v pátek ve věku 99 let, měl v Plzni spoustu přátel. Sám dokonce tvrdil, že západočeské město, na jehož osvobození se na konci druhé světové války podílel, je jeho druhým domovem. Byl také jednou z nejvýraznějších tváří tradičních květnových Slavností svobody. Obyvatelé jeho zamilovaného města uctili jeho památku v pondělí dopoledne u pomníku Díky, Ameriko!

Na budově radnice zavlály americká a česká vlajka i černý prapor. V mázhauzu radnice je pak umístěna kondolenční kniha, do níž mohou lidé zaznamenat své vzpomínky a slova útěchy pro pozůstalé.

„Z toho, co jsem se o Georgovi dozvěděl, je patrné, že se stal velkým přítelem Plzně a českého národa. Poprvé od osvobození se sem vrátil v roce 1991 a mnohokrát se do Plzně vracel na Slavnosti svobody," řekl velvyslanec Spojených států amerických v České republice Bijan Sabet, který se pietního aktu v Plzni zúčastnil. Během své řeči vyzdvihl přátelství mezi Českou republikou a USA. Vztahy mezi oběma zeměmi podle něho nikdy nebyli pevnější.

Zmínil také okolnosti Thompsonova příchodu do Plzně. „George byl tehdy devatenáctiletým mladíkem, když narukoval do americké armády. Ve snaze sloužit své vlasti a bojovat proti tyranským silám, přijel v únoru roku 1945 do Evropy, aby pomohl v závěrečném úsilí o osvobození tohoto kontinentu od nacistického útlaku. Coby příslušník 16. obrněné divize Armády spojených států Amerických přispěl jako jeden z mnoha statečných amerických a belgických vojáků k osvobození Plzně," uvedl Sabet.

Jako velvyslanec navštívil Plzeň mnohokrát, v pondělí to bylo podle jeho slov potřetí, kdy položil věnec k památníku Díky, Ameriko! na počest amerických vojáků, kteří Plzeň osvobodili. „Rád bych také řekl: Děkuji, Plzni. Děkuji, Česko. Děkuji za to, že vzpomínáte. Děkuji vám za poctu velkým Američanům, jako je George Thompson. A děkuji za vaše přátelství,“ dodal.

„George Thompson riskoval ve druhé světové válce vlastní život v boji za naši svobodu. Tvrdil, že Plzeň je jeho druhým domovem a také říkával: ‚Pamatujte, svoboda není zadarmo a je pouze pro statečné‘. Jsem velmi vděčný, že se pravidelně vracel na Slavnosti svobody a my měli možnost vzdát mu hold a osobně poděkovat. Během těchto oslav ale také otevřeně vzpomínal na hrůzy války, které jako mladý muž musel zažít. Připomínal sobě a nám i ty nehezké chvíle, které kromě euforie z osvobození prožil," sdělil primátor města Plzně Roman Zarzycký.

George Thompson se narodil 1. října 1924 na farmě poblíž malého městečka v Kansasu. Do armády se zapsal jako dobrovolník v devatenácti letech. Po absolvování výcviku nastoupil k 16. obrněné divizi. Jeho cesta do Československa vedla přes Francii a Německo. Dne 6. května 1945 se podílel na osvobození Nýřan, poté Plzně, z níž vojáci pokračovali přes Mariánské Lázně zpět do německého Řezna.