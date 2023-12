Před budovou Filozofické fakulty ZČU v Sedláčkově ulici v Plzni vlají černé stuhy a lidé sem chodí spontánně zapalovat svíčky. Pietní místo zde vzniklo v reakci na hrůzný čin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde šílený střelec zabil 14 lidí.

Pietní místo před budovou Filozofické fakulty v Plzni v Sedláčkově ulici | Video: Deník/Pavel Bouda

V pátečním dopoledni se konalo i improvizované smuteční setkání ve vnitrobloku budovy fakulty za účasti rektora Západočeské univerzity Miroslava Lávičky, děkana Filozofické fakulty, studentů a veřejnosti. „Je to strašné, jsme tím šokováni, nepředpokládal to nikdo na akademické půdě, že to vraždění bude na vysoké škole, kde si lidé mají připadat svobodní a v bezpečí,“ řekl Deníku na místě děkan Filozofické fakulty David Šanc.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda