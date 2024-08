Zatímco na páteční podvečerní slavnostní zahájení s vystoupením kapel Safenat Paneach a Showtime dorazilo početné publikum, na sobotní celodenní program se v tropickém dnu chtělo jen těm nejskalnějším fandům.

„Pátek byl mnohem lepší, co se týče účasti, teď je to slabší. Ale uvidíme večer, to by na koncert skupiny Geronimo mohlo dorazit víc lidí,“ říká Zuzka z nedalekého dřevěného stánku, který nabízí návštěvníkům výbornou kávu a sladké zákusky. A měla pravdu. Pravý břeh řeky Úslavy na Letenském nábřeží mezi mosty přes Rokycanskou a Těšínskou ulici se v sobotu kolem dvacáté hodiny začal postupně plnit fanoušky oblíbené kapely a společně vytvořili na netradičním festivalovém místě přece jen příjemnější atmosféru.

„Po krásných dvou letech na Soutoku, kde se nám podařilo využít místní potenciál na maximum, jsme se rozhodli pro další výzvu. Tentokrát se přesouváme dál od centra města, kde se opět můžete těšit na tři týdny hudby, tance, divadla nebo filmu,“ uvedl před zahájením festivalu Jakub Denk z organizačního týmu Spolku k světu.

Festival je zároveň úvodem do velkých oslav stoletého výročí připojení Doubravky a Lobez k Plzni, jejichž hlavní část je naplánovaná na 7. září, ale další zajímavý program se mimo jiné připravuje i na 28. září a 28. října.

Zde na doubravecké náplavce se pak mimo jiné představí v dalších dnech i rocková legenda kapela Brutus, to bude 12. září, nebo Vladimír 518 s Mikem Traffikem 5. září. „V programu ale máme i něco pro každého, ať už jsou to kubánské tance, komentované procházky s Lukášem Houškou, vinná stezka, divadýlka pro nejmenší nebo swap oblečení,“ dodává Jakub Denk.

Festival Náplavka k světu na Letenském nábřeží u řeky Úslavy bude pokračovat až do 14. září.