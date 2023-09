Ocelový most už ale od roku 2019 na svém místě nestojí, protože musel ustoupit modernizaci železniční trati a přestavbě přilehlé silnice. Od příštího roku by však měl takzvaný Faltusův most opět sloužit, město Plzeň jej hodlá využít jako lávku pro pěší a cyklisty přes rušnou výpadovku na Karlovy Vary nedaleko Chotíkova.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Samozřejmě, že si tobogán pamatuji, dělal jsem osm let v Ústředním zásobování a chodil jsem po něm na podnikové ředitelství k 1. bráně. To ale po něm jezdila i auta. Byl to takový orientační bod, když jste chtěli někomu novému popsat cestu. Jsem rád, že ho zase uvidím a rád se po něm znovu projdu,“ říká tehdejší Škodovák, osmapadesátiletý Pavel.