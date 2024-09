Projekt měl podle původních odhadů stát 50 milionů korun a město Plzeň počítalo s dotací z IROP ve výši až 42 milionů korun.

„Vše se bude odvíjet podle toho, kdy bude dotace schválená. Poté bude následovat zadávací řízení na zhotovitele v první polovině roku a realizace stavby by následovala ve druhé polovině roku,“ řekl v září loňského roku vedoucí úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský. K tomu ale nakonec nedošlo, protože se ukázalo, že kdyby se postavila lávka zcela nová, vyšla by mnohem levněji. Navíc se počítá s tím, že přes uvedenou komunikaci nová lávka skutečně povede, a to jen o necelý kilometr a půl dál od zamýšleného přemostění Faltusovým mostem. Ten se svého využití ale přece jen dočká, byť za vyšší cenu, než byla ta původní.

„Vysoutěžené je to za 60 300 000 včetně DPH. Peníze jsme našli uvnitř Správy veřejného statku a vyčerpali jsme všechny zdroje našetřené i z jiných financovaných cyklostezek. Plus jsme přidali 6 milionů z fondu kofinancování dopravních staveb, abychom tu stavbu mohli zrealizovat už v příštím roce. Most jsme nedostali darem, draze jsme si ho museli vykoupit rozhodnutím našich předchůdců, pravda za cenu šrotu. Za uskladnění platíme nájem, do dnešního dne nás to stálo 3,5 milionu korun a most pořád leží v kopřivách. To je jeden z důvodů, proč na realizaci tak tlačíme. Navíc běží proces zapamátkování, takže nejen že máme most v majetku, ale ještě se z něj může stát kulturní památka,“ vysvětluje Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Podle něj by práce mohly začít v březnu příštího roku a trvat by měly 290 dní. Dokončená lávka pak propojí cyklostezky z okolí Krkavce a oblasti lesů u Radčic a Kyjova.

Unikátní Faltusův most nese jméno Františka Faltuse (1901-1989), který po studiu techniky ve Vídni nastoupil v roce 1926 do Škodových závodů a stal se průkopníkem nové technologie svařování mostních konstrukcí. Most sloužil v plzeňské Škodovce od roku 1831 a byl prvním svařovaným příhradovým mostem v celém bývalém Československu. Zatím je ocelová konstrukce uložena v areálu bývalé Škodovky a zahlédnout ji můžete při jízdě po Domažlické ulici.