Komerční sdělení

Mortalita (úmrtnost) spojená s tímto typem rakoviny je relativně nízká díky ččasnému odhalení většiny případů. Varovnými příznaky jsou krvácení a špinění z pochvy, zejména po menopauze. Dalšími symptomy mohou být bolesti v podbřišku, neobvyklý výtok z pochvy a obtíže při močení.

Hlavní prevence tohoto onemocnění spočívá ve správné životosprávě a udržování zdravé tělesné hmotnosti, jelikož obezita je výrazným rizikovým faktorem. Léčba zahrnuje chirurgický zákrok (hysterektomii), přičemž u pokročilých stádií může být doplněna o radioterapii, chemoterapii nebo hormonální terapii. Úspěšnost léčby je vysoká, zejména pokud je nádor odhalen včas. Oproti tomu rakovina vaječníků je méně častá, ale má vyšší úmrtnost, protože často bývá diagnostikována v pokročilém stádiu (až 80% případů!).

Příznaky jsou často nevýrazné a zahrnují nadýmání, bolest v podbřišku, rychlý pocit sytosti a časté močení. Tyto varovné signály mohou být snadno přehlédnuty, což komplikuje časnou diagnózu. Konkrétní prevence zde neexistuje, a proto u tohoto onemocnění odborníci o to více apelují na pravidelné gynekologické prohlídky, které mohou pomoci k dřívějšímu odhalení nádoru. Léčba obvykle zahrnuje kombinaci rozsáhlého operačního zákroku a chemoterapie a úspěšnost léčby závisí na stadiu onemocnění.

Nádor děložního hrdla postihuje ročně přibližně 600 žen v ČR. Díky screeningovým programům a očkování proti HPV viru dochází k poklesu incidence i úmrtnosti. Mezi symptomy patří nepravidelné krvácení, krvácení po pohlavním styku, bolestivý styk či neobvyklý výtok z pochvy. I zde je klíčová prevence prostřednictvím očkování proti HPV a pravidelných screeningových testů (cytologie 1x ročně u gynekologa).

V současnosti lze využít test na přítomnost HPV virů ve 35., 45. a 55. roce života. Léčba závisí na stadiu a může zahrnovat radikální operační zákrok, radioterapii a chemoterapii. Při včasné detekci je léčba vysoce úspěšná. Onkogynekologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň se specializuje na léčbu všech těchto nádorů. Je jedním z 12 takto specializovaných center v České republice. Ročně zachytí 230 až 250 nových zhoubných nádorů, což z ní činí klíčového hráče v boji proti těmto závažným onemocněním v západních Čechách, resp. v České republice vůbec. Centrum je součástí Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Plzeň a nabízí široké spektrum služeb v oblasti konzultací, preventivních vyšetření a zákroků, diagnostiky a léčby všech nádorových onemocnění žen.

Je jediným pracovištěm v západních a jižních Čechách, které disponuje specializovanou ambulancí pro nositelky dědičných mutací, které mají na svědomí gynekologické nádory, nádory prsu a další. Centrum je také zapojeno již několik let do Institucionálního výzkumu, jehož cílem je časná diagnostika nádorových gynekologických onemocnění a zlepšení kvality života pacientek. Lékaři onkogynekologického centra provádějí část operačních zákroků v robotickém centru FN Plzeň a v robotické chirurgii je rovněž školícím centrem pro ČR, Slovensko a Polsko. Komplexní péče ve FN Plzeň zahrnuje nejen lékařskou, ale i psychologickou a sociální podporu. Odborníci poskytují pacientkám pomoc nejen během léčby, ale i po jejím ukončení, aby jim pomohli vrátit se do běžného života.

Autor: doc. MUDr. Jiří Presl, Ph.D., přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň