Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Plzeň Andrea Mašínová.Zdroj: FN PlzeňCo se skrývá pod pojmem rodinné dobrovolnictví?

Rodinné dobrovolnictví je nápad, dosud nezrealizovaný, který nosím v hlavě již několik let. V současné době, s nástupem nového koordinátora dobrovolníků ve FN Plzeň pana Luboše Tafata k letošnímu 1. únoru, se nápad začal zhmotňovat. Princip je velmi jednoduchý, řada seniorů i dětí hospitalizovaných ve fakultní nemocnici trpí sociální izolací, nemají žádnou osobu blízkou, jež by je v době nemoci navštěvovala. Na druhou stranu řada rodin s dětmi hledá smysluplné využití volného času a ráda by v době návštěvní udělala radost a potěšila slovem a návštěvou pacienta, kterého nikdo nenavštěvuje. Na základě individuálního smluvního dobrovolnického vztahu by tak obě strany profitovaly ze společných milých setkání.