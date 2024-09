Onemocnění srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice a počty pacientů s těmito chorobami stále rostou. Kardiologická klinika proto téměř zdvojnásobí kapacitu standardních i intenzivních lůžek. Ve vchodu B vznikne druhá jednotka intenzivní péče s devíti lůžky a standardní oddělení s 25 lůžky. „Se zprovozněním počítáme do roka a do dne,“ sdělil ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek při návštěvě ministra pro vědu, výzkum a inovace Marka Ženíška v lochotínském areálu.

Podle Václava Šimánka pokračují také přípravy stavby nového pavilonu chirurgických oborů za více než 3,9 miliardy korun. Jedná se o největší investiční akci v dosavadní historii nemocnice. Pavilon vyroste na stávajícím prašném parkovišti u gynekologicko-porodnické kliniky. „Je to státní strategická investice, v současné době žádáme o registraci,“ vysvětlil ředitel s tím, že další velkou stavbou bude nový pavilon infekčních chorob. Po dokončení obou objektů chce nemocnice zahájit výstavbu nové vstupní brány do lochotínského areálu. „Bude to důstojná vstupní hala, která tady chybí. Nový objekt by měl vyrůst přímo u vchodu do areálu. Historicky se totiž lochotínský areál nepovažoval za budoucí nemocnici. Mělo to být ambulantní zařízení, které se až později začalo transformovat na lůžkové,“ vysvětlil Václav Šimánek.

K nejnovějším dokončeným projektům, které řadí fakultní nemocnici ke špičce v rámci celé střední Evropy, patří metabolická jednotka intenzivní péče zprovozněná letos na jaře. „Je to pracoviště, které poskytuje intenzivní péči nejvyššího stupně. Staráme se zde o pacienty interního typu v těch nejvážnějších kritických stavech, například s otravami krve, se zápaly plic, záněty močových nebo žlučových cest. Máme celou řadu pacientů se záněty mozkových blan, složitými, jinak neřešitelnými epileptickými stavy, s akutním selháním jater nebo ledvin. To spektrum je velmi široké,“ uvedl přednosta I. Interní kliniky Martin Matějovič.

Ministr Marek Ženíšek se seznámil také s nejzásadnějšími vědeckými výzkumnými projekty ve fakultní nemocnici. Tým vedený přednostou Chirurgické kliniky Jiřím Moláčkem řeší mimo jiné zobrazovací metody, určení rizikových skupin a stanovení rozsahu nádoru u rakoviny slinivky břišní. Další novinkou je projekt, který se zabývá vztahem plísňového onemocnění v dutině ústní a nádory. Výzkum vedený vedoucím lékařem Stomatologické kliniky Janem Liškou přispívá k tomu, aby byla nádorová onemocnění zjištěna v časném stádiu.