V rámci celorepublikové akce Týden Akademie věd připravila v sobotu 11. listopadu od 9 do 15 hodin zajímavý program Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

V rámci celorepublikové akce Týden Akademie věd připravila v sobotu 11. listopadu od 9 do 15 hodin zajímavý program Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Návštěvníky bude v přízemí fakulty vítat robotický pes SPOT. | Foto: se svolením FAV ZČU

V západočeské metropoli je jedinou fakultou, kterou bude možné v rámci Týdne AV navštívit a nahlédnout i do jejího zázemí, včetně laboratoří na katedře fyziky.

Připraven bude soubor zajímavých přednášek rozdělený do dvou tematických bloků - umělá inteligence a plazmové technologie. Návštěvníci se zároveň budou moci v případě příznivého počasí podívat na střechu, kde v 9.20 proběhne další poutavá přednáška týkající se architektury. Střecha bude přístupná i po přednášce a zájemci se budou moci seznámit s prací s teodolitem. Do 12 hodin mohou milovníci výšek vyrazit i na střechy dalších dvou fakult v areálu kampusu, a to fakulty strojní a elektrotechnické.

Symbol Lochotína prošel opravou, univerzita ho daruje obvodu

Doprovodný program nadchne zejména mladší návštěvníky. V přízemí fakulty je bude vítat robotický pes SPOT od firmy Boston Dynamics a dále se mohou těšit na přehlídku robotických artistů a mobilní planetárium s vesmírnými pořady. Kompletní program najdete na webu fakulty.