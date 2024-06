„Chceme tím podpořit elektromobilitu. Vozidel na elektrický pohon totiž stále přibývá a tím pádem je potřeba i více nabíjecích míst pro ně. Veškerý výnos ze stanice navíc půjde na účet našeho obvodu a my pak tyto peníze můžeme využít například na nákup nových herních prvků a podobně,“ říká místostarosta třetího obvodu Pavel Šrámek.

„Dříve či později bude každé parkoviště potřebovat připojení k elektrické síti. To, že cestující z větší dálky budou moci dobíjet na tomto velmi frekventovaném místě, kam si jdou užít zábavu a ideálně si doplní auto na cestu zpět, považuji za skvělý počin centrálního plzeňského obvodu. Bez možnosti dobíjení je elektromobilita neudržitelná,“ vysvětluje Asociace pro elektromobilitu Lukáš Hataš.

Nové nabíjecí místo vítá i Miroslav Bohman, zakladatel projektu Elektrické automobily. „Právě ve městě dává elektromobilita největší smysl, na elektriku bychom tady měli jezdit co nejdříve všichni. Co se týká konkrétně Plzně, bylo by dobré, kdyby zde nabíječky přibývaly mnohem rychleji,“ hodnotí situaci Bohman.

Nabíjecí stanici mají ve správě Plzeňské městské dopravní podniky. „K nabíjení stačí uživateli použít pouze aplikaci Polyfazer pro iOS i Android nebo se může připojit přes webové rozhraní. Nabíjení je možné s registrací i bez, stačí zadat číslo platební karty a zvolit si, za kolik korun chcete vůz nabít,“ popisuje postup Martin Čech, technik PMDP.

Obvod počítá i s dalšími nabíjecími místy. „Doufám, že se nám podaří vybudovat i nabíjecí stanice ve Waltrově ulici, kterou momentálně rekonstruujeme a také v ulici Edvarda Beneše před Fakultní nemocnicí na Borech,“ dodává Pavel Šrámek.