V jakém stavu je velký dub před budovou Západočeského muzea v Plzni a jestli případně neznamená nebezpečí pro své okolí, ukážou během několika dní výsledky testů, které nechalo udělat město na začátku týdne. | Foto: se svolením MMP

Na stromu, který je napadený dřevokaznou houbou, provedli zástupci magistrátu a odborníci několik druhů testů, přístrojových měření, či fytopatologický průzkum kmene stromu.

„Výsledky měření budeme znát za pár dní. Ze získaných dat nám poté odborníci navrhnou vhodná opatření. Tento mohutný dub je velmi významnou a cennou dřevinou, doufám proto, že jej nadále budeme moci v sadech ponechat a vhodným zásahem případně prodloužit jeho životnost o několik dalších let,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Stabilitu dubu z hlediska jeho možného vývratu nebo zlomu v kmeni ověřily tahové zkoušky. Ty simulují silný vítr a prověřují, zda mu strom odolá. Skládají se z terénního šetření, vlastní tahové zkoušky, zátěžové analýzy a výpočtu odolnosti stromu.

Podle vedoucí Úseku městské zeleně Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) Lucie Davídkové jsou takové zkoušky náročné a využívají se tak u historicky, ekologicky či jinak výjimečných dřevin. „Dub letní sloupovitý právě takovou dřevinou je. Je totiž součástí významného vstupního předpolí budovy Západočeského muzea, je kosterní dřevinou historického parku v centru města, významným kompozičním prvkem a dominantou, cenným exemplářem svého druhu, ale zároveň i stromem se zvýšeným biotopovým potenciálem,“ doplnila Lucie Davídková.

Vedle této mimořádné zkoušky ale procházejí stromy v městských parcích a sadech pravidelným monitoringem SVSMP. „Stromy jsou živé organismy a v určitém stádiu svého vývoje se dostávají do fáze postupného odumírání, rozpadu, vedoucího k jejich zániku. V parcích a sadech nemůžeme nechat dojít zánik stromu až do úplného konce, tedy do případného statického selhání. Proto stromy na veřejných plochách pečlivě sledujeme, kontrolujeme a navrhujeme různá pěstební opatření (bezpečnostní, redukční, stabilizační řezy), technická řešení k zajištění stability (vazby kosterních větví), ale i kácení. Správci stromů často stojí před nelehkým úkolem – rozhodnout, kdy a který strom již pokácet a nahradit novým,“ dodal Petr Kuták z oddělení péče o dřeviny s tím, že veřejnost často s nelibostí přijímá jakékoliv kácení dřevin. „Snažíme se proto vysvětlovat, že to bývá především z důvodu bezpečnosti návštěvníků parků a ochrany majetku. Místo pokácených stromů se zpravidla v blízkosti sází stromy nové,“ uzavřel Kuták.