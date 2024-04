Zpočátku se drony v Plzni využívaly pro marketingové účely města a seznámení dětí s touto technikou. Za deset let ale dronaři ušli velký kus cesty, loni si zapsali rekordní počet zásahů ve spolupráci s Integrovaným záchrnným systémem, vyvíjejí také vlastní aplikace, které využívají hasiči i policisté.

Plzeňské drony slaví deset let | Video: Město Plzeň

Kontrolují mostní konstrukce, dohlížejí na fotbalová utkání, zasahují při požárech či nehodách, pomáhají při pátráních, mají i řadu dalších využití. Bezpilotní drony jsou v Plzni velkým pomocníkem. Letos je tomu přesně deset let, co Plzeň bezpilotní letouny zakoupila. Byla prvním městem v České republice, které získalo oficiální povolení s drony létat. Za tu doby byl učiněn velký posun, dnes jsou plzeňští dronaři dokonce oficiální součástí integrovaného záchranného systému.

Zdroj: Město Plzeň

„Plzeňští dronaři, jak jsou dnes kolegové z Drony SIT běžně nazýváni, ušli během deseti let velký kus cesty. V řeči čísel mají na kontě více než 3700 letů, přes 850 nalétaných hodin a přes 60 provedených inspekcí. Neustále roste i počet ostrých zásahů v rámci integrovaného záchranného systému, za loňský rok se dostali na 113 výjezdů, což je doposud rekordní počet,“ uvedl radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs.

S myšlenkou zakoupit bezpilotní letouny a přinést do Plzně zcela nové technologie přišel před deseti lety ředitel Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) Luděk Šantora. „Zpočátku jsme drony využívali pro marketingové účely města a seznamovali jsme s technikou děti v Centru robotiky. Dodnes tam navštěvují kroužek, ve kterém si samy sestavují drony. Průlom se nám povedl v inspekčních činnostech, jako první jsme se pustili do kontrol mostních konstrukcí pomocí dronů. Následovaly prohlídky výrobních a skladovacích hal, inspekce lesů, národních parků, půdního podloží či jeskynních prostor. Disponujeme i malou ponorkou pro podvodní mise,“ řekl Šantora a dodal, že Plzeň byla také první, kdo s drony začal létat v noci. „Pro uskutečnění nočních letů jsme nejprve museli prošlapat určitou cestu legislativním procesem, ale vyplatilo se to. Když potřebujete pátrat po ztracených osobách, je použití dronu mnohonásobně levnější než povolání vrtulníku. Díky termokameře dokážeme definovat teplotní body a záchranáře navigovat už na konkrétní místo,“ vysvětlil.

Právě spojení s integrovaných záchranným systémem je cesta, po které se Plzeň vydala. „Od roku 2016 jsme začali spolupracovat s pořádkovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a podíleli jsme se na bezpečnostních opatřeních, třeba při dohledu na fotbalové utkání. První ostré zásahy přišly v roce 2018, kdy do výrobní haly na Nové Hospodě spadl vrtulník. Dokázali jsme zkontrolovat stabilitu konstrukce objektu ještě předtím, než tam vstoupily jednotky záchranářů a nebyl tak ohrožen jejich život. Brzy poté jsme vyjeli do akce znovu, tentokrát jsme monitorovali požár ubytovny na Karlově. Díky termokameře jsme dokázali hasiče navigovat na skrytá ohniska požáru a sledovat případný vznik nových,“ popsal ředitel úseku Drony SIT Josef Navrátil.

Od té doby se spolupráce s IZS stále prohlubuje. Dronaři jsou dnes nejčastěji povoláváni k dopravním nehodám a pátráním po pohřešovaných osobách. Zasahují u požárů a jiných událostí. „Abychom zefektivnili práci policistů a hasičů, vyvíjíme vlastní aplikace. Nechceme s drony jen pořizovat snímky, důležité je s daty pracovat a umět je použít. Například aplikaci Crash inspektor, která na centimetry přesně zmapuje dopravní nehodu, používají policisté i soudní znalci v následném prokazování. Pro hasiče jsme vyvinuli IZS Stream nabízející veliteli zásahu pohled v reálném čase z několika kamer současně. Těch aplikací je ale mnohem více,“ přiblížil Navrátil.

Úsek Drony SIT poskytuje složkám IZS i profesionální mentoring a školení. Zabývá se 3D tiskem a tvoří různé komponenty, například dokovací stanice, držáky na kamery nebo světlomety. Vše s jediným cílem – být profesionální podporou pro jednotky IZS a pomoci zachraňovat lidské životy a majetek.

„Za dobu existence dronařského úseku v naší Správě informačních technologií jsme poslali do vzduchu přes 30 bezpilotních letounů. Nejpoužívanější technikou pro zásahy s IZS je dron DJI Matrice 350 vzhledem k tomu, že jej lze osadit různými kamerami. Zajímavé jsou antikolizní drony Elios s takzvanou ochrannou klecí. Ty jsou určeny pro vnitřní inspekce průmyslových hal, potrubí nebo jiných objektů. Po vizuální stránce jsou netradiční oranžový letoun WingtraOne, jenž používáme pro mapování rozsáhlých ploch lesů a detekci kůrovce, nebo vrtulník Sarah, se kterým provádíme výzkumné mise v národních parcích a chráněných krajinných oblastech,“ vyjmenoval Šantora.

Jméno plzeňských dronařů je známo i za hranicemi České republiky. Kromě spolupráce s bavorskými hasiči nebo představení činnosti odborníkům a delegacím z různých zemí světa je tu spolupráce na mezinárodních projektech. Například v projektu S4AllCities z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa se dronaři v roce 2022 zúčastnili simulace teroristického útoku na přeplněném fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech. Při akci došlo k vyzkoušení inteligentních kamerových systémů a nových forem technologií, které dokázaly samy upozornit na nebezpečí a detekovat pachatele.

Na podzim se chystá v Plzni výstava, která detailněji přiblíží práci plzeňských dronařů. Připravuje ji Správa informačních technologií města Plzně ve spolupráci s oddělením marketingu plzeňského magistrátu.