Na dlouhých pět měsíců zkomplikuje cestování v širším centru Plzně rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati v úseku vedoucí jižní částí náměstí Republiky, Zbrojnickou ulicí až do Šafaříkových sadů.

Plzeň chystá pětiměsíční rekonstrukci tramvajové trati od náměstí Republiky až po Šafaříkovy sady. | Video: Deník/Pavel Bouda

Důvodem je její nevyhovující technický stav. Rekonstrukce si vyžádá složitá dopravní omezení, které se dotknou nejen obyvatel přilehlých domů a obchodníků, ale i řidičů automobilů, chodců, cyklistů a především cestujících MHD, protože během výstavby se tramvajová trať zcela uzavře. Práce tam mají začít už v úterý 21. května.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Plán tramvajových tratí v Plzni během rekonstrukce ve Zbrojnické uliciZdroj: se svolením PMDP„Od tohoto dne bude zavedena nová linka 1/2 tak, jak byli cestující zvyklí z předchozích akcí. Propojí Bolevec, sady Pětatřicátníků a Skvrňany. Pojede z Bolevce přes zastávku Jízdecká na Skvrňany. Zpátky to objede kolem synagogy a pojede opět do Bolevce. Linka 4 zůstává v beze změny a linka 2 pojede od slovanské radnice přes Světovar po Slovanské ulici ve stávající trase, jak jezdí nyní, a bude pokračovat na Anglické nábřeží. Každý druhý spoj této linky bude pokračovat až do Solní ulice, kde bude zajištěný přestup v sadech Pětatřicátníků,“ vysvětluje změny v hromadné dopravě po dobu rekonstrukce Ladislav Macháň, dopravně provozní ředitel PMDP.

Jde o druhou velkou výluku MHD v letošním roce, hned po rekonstrukci tramvajové trati na Koterovské ulici. Zmíněné plánované práce na tomto úseku jsou pokračováním předchozích rekonstrukcí kolejových tratí v Solní, Prešovské nebo Pražské ulici.

„Součástí stavby bude také výměna kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, a plynových rozvodů. A také proběhnou úpravy na historickém podzemí,“ doplňuje Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku, která je investorem celé akce.

Ještě než tu začnou práce v plném rozsahu, budou jim předcházet ještě dvě dílčí výluky, nutné pro vytvoření kolejových spojek. Konkrétně první z nich bude už od 11. 5. do 13. 5 v Palackého ulici, kdy bude tramvajová linka 2 v úseku Skvrňany - Sady Pětatřicátníků nahrazena autobusy a druhá bude U Zvonu od 16. do 20. května. „Zde bude přerušen tramvajový provoz v celé té trase a nahrazen autobusy mezi sady Pětatřicátníků, Světovarem a radnicí na Slovanech. Bude to etapa složitá, dopravně komplikovaná, ale autobusy budou pokud možno zastavovat v tramvajových zastávkách,“ dodává Ladislav Macháň.

Hotovo by mělo být na celém rekonstruovaném úseku do 1. listopadu tohoto roku. „Chtěli jsme tu rekonstrukci začít tak, aby nezasáhla do Slavností svobody a byla hotová do zahájení adventního programu v centru města,“ potvrzuje náměstek primátora Aleš Tolar.

Celková cena rozsáhlé stavby činí 77,63 milionu korun včetně DPH.