Spolky příznivců vojenské historie opět připravily o víkendu na hradbách v Proluce v centru Plzně rekonstrukci dobytí Plzně vojsky hraběte Mansfelda. Připomněly tak 405. výročí historické události, k níž došlo 21. listopadu 1618 po dlouhém obléhání města.

K obléhání Plzně došlo na počátku třicetileté války, nedlouho po druhé pražské defenestraci v roce 1618. Byla to vůbec první významná bitva české revolty, ve které protestanti pod vedením generála Mansfelda oblehli velmi dobře opevněné město Plzeň.

19. září dosáhla Mansfeldova armáda plzeňských předměstí. Obránci blokovali dvě brány a třetí byla bráněna další narychlo složenou skupinou. Protestanti byli příliš slabí na celkový útok na městskou pevnost, a proto se místo dobývání města rozhodli ho oblehnout a vyhladovět. Počátkem listopadu dorazilo protestantské dělostřelectvo, ale ráže ani počet děl nebyl dostatečný a ostřelování zdí nemělo velký účinek. Obráncům už docházely zásoby, zatímco obléhatelé nijak netrpěli nedostatkem a k tomu jim stále přicházeli noví rekruti. Hradební zeď se jim podařilo prorazit 21. listopadu 1618, následovalo několik hodin bojů, po kterých Plzeň padla do rukou protestantů.

Po dobytí si Mansfeld vyžádal 120 000 zlatých guldenů jako válečné reparace a dalších 47 000 florinů za to, že Plzeň nevypálí. Ve městě zůstal i se svým vojskem.

Nedlouho poté státy spolčené do Katolické ligy uspořádaly tažení do Čech na Prahu pod vedením maršála Buquoye a Maxmiliána Bavorského. I přes výpady armádou nově zvoleného českého krále Fridricha I. se bez větších problémů katolická vojska dostala k Praze, kde porazila české stavy v bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Mansfeld se této bitvy se svým vojskem neúčastnil. To zůstalo v dobyté Plzni až do jara 1621.