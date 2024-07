„Při opravě budou vyměněny a zpevněny horní vrstvy komunikace včetně zastávkových zálivů a drobnými úpravami také zlepšíme odtékání vody ze zastávkového zálivu. Řidičům se tady bude lépe parkovat, protože součástí opravy je prodloužení šikmých parkovacích míst směrem ke křížení s ulicí Edvarda Beneše. Současně upravíme chodníky tam, kde to bude kvůli úpravě parkování či poškození třeba. Snažili jsme se přitom minimalizovat dopady stavby na občany. Úplná uzavírka na podzim má trvat jen dva týdny,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Umístění zastávek městské hromadné dopravy během oprav v Dobrovského ulici v Plzni na Borech.

„Zastávkové zálivy v tomto místě značně trpí. Při opravě tak dojde k výměně jejich konstrukčních vrstev, povrch zastávek bude z cementového betonu,“ uvedl Radek Zeman z Úseku komunikací Správy veřejného statku města Plzně, který má stavbu na starosti.

V první etapě, která začne 1. srpna a potrvá do konce září, budou zastávky autobusových a trolejbusových linek MHD umístěny do provizorních poloh v prostoru parkovacího zálivu v ul. Dobrovského (směr do centra) a v jízdním pruhu ulice V Bezovce (směr z centra). Zastávka nočních linek MHD ve směru z centra pak bude v jízdním pruhu na Klatovské třídě. Postupně dojde k částečné a později i úplné uzavírce navazujících chodníků. Průjezd vozidel nebude omezen.

Ve druhé etapě stavby, která má začít v polovině října a potrvá dva týdny, bude komunikace uzavřena. Autobusové a trolejbusové linky MHD budou vedeny po Klatovské třídě, dále pak ulicí Edvarda Beneše. Zastávka Dobrovského bude zrušena, místo ní budou vozy MHD zastavovat na Chodském náměstí. Motoristé budou navedeni na objízdnou trasu přes Klatovskou třídu.

Za opravu zaplatí Správa veřejného statku města Plzně firmě Strabag a.s., která je zhotovitelem stavby, celkem 4 649 836,42 korun včetně DPH.