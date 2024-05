Příběh slavné gejši Mineko Iwasaki, dělala společnost nejvýznamnějším celebritám, hodnostářům i členům britské královské rodiny včetně královny Alžběty II., ožije na Malé scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni. V sobotu tady bude mít světovou premiéru balet Geiko od choreografa a dlouholetého sólisty plzeňského divadla Richarda Ševčíka a skladatele Jana Matáska.

Zkouška baletu Geiko na Malé scéně Divadla J. K. Tyla. | Foto: Deník/Ladislav Vaindl

Příběh slavné gejši Mineko Iwasaki, dělala společnost nejvýznamnějším celebritám, hodnostářům i členům britské královské rodiny včetně královny Alžběty II., ožije na Malé scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni. V sobotu tady bude mít světovou premiéru balet Geiko od choreografa a dlouholetého sólisty plzeňského divadla Richarda Ševčíka a skladatele Jana Matáska.

Zdroj: Ladislav Vaindl

Geiko je výraz, který se od 20. století vžil pro mladé gejši. Dílo odkrývá příběh mladičké Mineko, jejíž talent a píle ji předurčují k velkolepé kariéře. Ta je však vykoupena zřeknutím se sama sebe, svých tužeb i pocitů. Na cestě k úspěchu ji zasáhne nevraživost a žárlivost ostatních dívek, tragická ztráta blízké přítelkyně i osudová láska. „V baletu jsem chtěl ukázat, jaký rozdíl je mezi tím, jak tyto dívky vystupují na veřejnosti a jak se ve skutečnosti cítí. Naše hlavní hrdinka zaujímá dvě role: jednu jako dospělá žena a druhou jako její dětská vzpomínka,“ přibližuje své pojetí choreograf, který v baletu využil i prvky z japonského tradičního tance. „Choreografii i kostýmy jsme konzultovali s Lucií Hayashi, odbornicí na japonský tanec,“ dodává.

Pro Richarda Ševčíka a skladatele Jana Matáska je to po baletech Vánoční koleda, Sedmero krkavců a dosud neuvedené Královně Margot čtvrtá spolupráce. „S Honzou jsme chtěli, aby každá postava v Geiko měla svůj specifický nástroj. Sice jsem si nedokázal představit, že v Česku seženeme hudebníky, kteří nám zahrají na tradiční japonské nástroje, Honzovi se to ale povedlo a zkomponoval poutavou scénickou hudbu, jež vás při poslechu přenese do země vycházejícího slunce,“ říká Ševčík. Inscenační tým doplňuje kostýmní a scénická výtvarnice Andrea Pavlovičová.

O titul Stavba roku Plzeňského kraje se uchází zámek, lesopark i městský okruh

„Termín gejša se skládá ze znaků umění a osoba a označuje obecně umělce, které si bohatí šlechtici zvali na své dýchánky, aby jim zpestřili dlouhou chvíli hraním na nástroj, zpěvem, recitací poezie, komickým výstupem, vyprávěním nebo tancem. Od vyučených gejš se očekávalo, že jedna z nich po své aktivní kariéře převezme vedení domu a výchovu další generace dívek. Následovat vlastní lásku do manželství nebo mateřství znamenalo navždy opustit tento tajemný svět prchavosti a pomíjivosti,“ vysvětluje japanoložka a taneční vědkyně Lucie Hayashi.

Hlavní roli Mineko si v alternacích zatančí Mami Mołoniewicz a Afroditi Vasilakopoulou, Mineko jako dítě ztvární Shiori Nirasawa, Michela Quartiero nebo Kako Sawai.

Zkouška baletu Geiko na Malé scéně Divadla J. K. Tyla.Zdroj: Deník/Ladislav VaindlV roli filmového herce a milence Mineko se objeví Gaëtan Pires, Justin Rimke či Marius Mathieu. Dále se diváci mohou těšit mimo jiné na Jarmilu Hruškociovou, Androniku Tarkošovou, Kristýnu Miškolciovou, Saru Antikainen, Zuzanu Hradilovou a hosty z činohry Janu Kubátovou či Apolenu Veldovou.

Mineko Iwasaki vydala knihu Geisha of Gion, známou také pod názvem Geisha, a life, po neshodách s autorem slavné knihy Gejša (Memoirs of a Geisha) Arthurem Goldenem. Iwasaki Goldenovi pod slibem anonymity poskytla důvěrné informace, spisovatel však její jméno v knize odtajnil. Iwasaki následně odsoudila jeho román za nepřesné vyobrazení života gejš a autora žalovala za pomluvu.